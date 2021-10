Monaška kneginja končno spet z nasmehom na obrazu

Monaška kneginja Charlene je na družbenem omrežju delila preprosto, sproščeno in nasmejano fotografijo sebe, in sicer mesec po tem, ko je zapustila bolnišnico.

43-letna monaška kneginja Charlene, žena monaškega kneza Alberta II., je na Instagramu delila svojo fotografijo, na kateri ima usta raztegnjena v velik nasmeh. Pred sabo ima Biblijo in poleg objave je zapisala, da se zahvaljuje Bogu.

Monaška kneginja je maja letos odpotovala v rodno Južno Afriko zaradi obveznosti pri dobrodelni organizaciji, ki jo tam vodi. Od takrat se še ni vrnila v Monako. Razlog so bile zdravstvene težave, saj je dobila okužbo v predelu obraza in imela kasneje operacijo na ORL-oddelku. V začetku septembra je potrebovala nujno medicinsko pomoč in morala spet v bolnišnico.

Avgusta so jo v Južni Afriki obiskali mož in otroka in takrat je kneginja na Instagramu zapisala, da je navdušena nad tem, da so spet skupaj. Na njenem obrazu še ni bilo videti sreče, še vedno jo je spremljala otožnost.

Septembra je 63-letni Albert v intervjuju za revijo People povedal, da se bo njegova žena vrnila v Monako, ko bodo vrnitev dovolili zdravniki. To bi lahko bilo konec oktobra, a je dodal, da bi se lahko ta čas nekoliko skrajšal. Albert je potrdil, da je njegova žena pripravljena na vrnitev v Monako: "V šali je dodala, da je pripravljena stopiti na ladjo in se pripeljati v Evropo." Zdravniki so ji namreč zaradi zdravstvenih težav prepovedali leteti do konca oktobra.

Foto: Reuters

Pretekli mesec je Albert kritiziral medije, ki so namigovali, da je njun zakon v krizi, deseto obletnico sta namreč preživela ločena. "Kneginja ni šla v izgnanstvo. Tam je ostala zaradi zdravstvene težave, ki jo je treba zdraviti. Komaj čakam, da se bo Charlene vrnila domov, ker je del mojega življenja, del našega družinskega življenja in del Monaka. Vesel sem, da mi bo lahko pomagala pri vzgoji otrok, saj sva dobra ekipa. Če eden izmed ekipe manjka, je delo vedno težje."

Albert je v tem času kraljeve dolžnosti opravljal brez žene. Na obisk na Irsko je s sabo odpeljal šestletna dvojčka, princa Jasquesa in princeso Gabriello.

