Norveška princesa se bo poročila s šamanom, ki zagovarja, da je rak izbira

Četrta v vrsti za norveški prestol Martha Louise je ločenka s tremi hčerkami, ki je znana po svoji ljubezni do alternativne medicine. Med drugim je trdila, da lahko govori z angeli, s čimer je tudi služila denar. Foto: Guliverimage

Norveška princesa Martha Louise, najstarejša hči kralja Haralda in kraljice Sonje, se bo avgusta prihodnje leto poročila s samooklicanim šamanom Durekom Verrettom, je par sporočil danes.

V tej skandinavski državi ljubezni med 51-letno princeso in 48-letnim hollywoodskim duhovnim gurujem niso dobro sprejeli, metode zdravljenja Dureka Verretta pa označili za šarlatanstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poroko bo 31. avgusta gostilo mesto Geiranger, in sicer si bosta večni da dahnila na obalah istoimenskega fjorda, ki je pod Unescovo zaščito. "Nadvse sva vesela, da bova lahko svojo ljubezen slavila v čudoviti okolici Geirangerja," je par sporočil v izjavi.

V ločeni izjavi so kralj, kraljica in prestolonaslednik princ Haakon danes čestitali paru in dejali, da bodo z veseljem sprejeli Verretta za novega družinskega člana.

Lani se je Martha Louise odrekla kraljevim dolžnostim, da se je lahko osredotočila na opravljanje alternativne medicine skupaj z Verrettom. Foto: Profimedia

Ameriški poslovnež zagovarja, da je rak izbira

Temnopolti ameriški poslovnež se označuje za šamana šeste generacije, med njegovimi podporniki pa sta med drugim Gwyneth Paltrow in Antonio Banderas. Med drugim zagovarja, da je rak izbira, na svoji spletni strani pa za 222 dolarjev prodaja medaljone, ki naj bi pomagali pri prebolevanju covid-19.

Lani se je odrekla kraljevim dolžnostim, da se je lahko osredotočila na opravljanje alternativne medicine skupaj z Verrettom. Čeprav je obdržala kraljevi naziv, se je strinjala, da ga ne bo uporabljala v poslovne namene.