V naše reke in jezera te dni le najpogumnejši #video

Pretekli konec tedna smo končno okusili poletje, saj so se po precej hladnem in deževnem maju temperature končno povzpele nad 25 stopinj Celzija. V najbolj vročih delih dneva je gotovo marsikoga mikal skok v vodo, da bi se malce osvežil, a slovenske reke, jezera in morje so te dni malo hladnejši kot v enakem času v preteklih letih.