Močan tok Soče skoraj usoden za britansko kajakašico

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so jih o nesreči kajakašice blizu naselja Srpenica obvestili ob 13.15. Po prvih informacijah je šest državljanov Velike Britanije v lastni režiji s kajaki vstopilo na vstopnem mestu za kajakaše in raftarje, imenovanem Srpenica 1. Nato so se spustili ter nadaljevali plovbo po Soči proti drugemu vstopnemu mestu za kajakaše Srpenica 2.

Kajakašica izplavala iz kajaka, nato jo je odnesel močan tok

Kasneje se je kajakašici, katere identiteto še preverjajo, uspelo izplavati do brežine in se rešiti iz reke. Foto: PU Nova Gorica

V bližini drugega vstopnega mesta (Srpenica 2-Ilovo) je kajak kajakašice, ta je bila tretja v skupini tujih kajakašev, med plovbo močan rečni tok obrnil. Britanska državljanka, katere identiteto policisti še preverjajo, je iz kajaka izplavala, plovilo pa je odneslo naprej po Soči v smeri naselja Trnovo ob Soči.

Drugi kajakaši so poskušali rešiti kajakašico, ta se je zataknila za drevo, a jo je močan vodni tok narasle Soče odnesel naprej proti naselju Trnovo. Pozneje ji je uspelo izplavati do brežine in se rešiti iz reke, nato pa se je skupaj z enim od kajakašev po nasprotnem bregu Soče vrnila proti vstopnemu mestu Srpenica 2.

Poleg bovških policistov so na kraju nesreče posredovali tudi bovški gasilci, reševalci Gorske reševalne službe Bovec in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin. Kako resne so morebitne telesne poškodbe, še ni znano. Bovški policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, zato bo več podrobnosti znanih pozneje, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.