Nesreča na reki Savi: 34-letna Indijka umrla v bolnišnici

V bližini Radovljice se je na reki Savi v nedeljo okoli poldneva med spustom prevrnil čoln z osmimi tujimi državljani. 34-letna Indijka, ki so jo iz vode rešili krajani in jo oživljali, je v bolnišnici umrla. Pristojni dogodek še preiskujejo in preverjajo vse segmente organizacije in izvedbe spusta.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so v nedeljo na reki Savi med Šobcem in Globokim obravnavali prevrnitev čolna za rafting. Gre za čoln slovenskega podjetja, v katerem sta bila dva slovenska vodiča in osem turistov.

Okoliščine kažejo, da se je čoln prevrnil po trčenju v skalo na tako imenovanem S zavoju. Medtem ko so se ostali potniki uspeli oprijeti skal, pa se eni potnici ni uspelo rešiti in jo je tok odnesel naprej.

Nižje na reki sta jo neodzivno iz vode spravila dva krajana in jo do prihoda gasilcev, policije ter reševalcev oživljala. Nato so jo s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer pa je zvečer umrla.

Ostale potnike, ki so se oprijeli skal, so iz struge rešili kranjski poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci z Bleda, Radovljice in Mošenj in potapljači Podvodno reševalne postaje Bled. S pomočjo čolna so jih prepeljali na breg, kjer so jih oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Radovljice in Bleda.

Kot pojasnjujejo policisti, postopek preiskave dogodka še ni končan. Pristojni preverjajo vse segmente organizacije in izvedbe spusta.