Nesreča na reki Savi: v vodo s čolna padlo osem ljudi, eno osebo odneslo

Na reki Savi se je popoldne med spustom prevrnil čoln z osmimi tujimi državljani. Sedem oseb se je uspelo oprijeti skal. Eno osebo pa je odnesel tok, pri tem pa se je huje poškodovala. S helikopterjem so poškodovanega na nadaljnje zdravljenje prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila v bližini naselja Globoko, v občini Radovljica. Osebe, ki so obstale v strugi na skalah, so reševalci s pomočjo čolna prepeljali na breg, kjer so jih oskrbeli.

Osmega potnika, ki ga je odnesel tok, pa so reševalci našli v bližini naselja Mišače. Na kraju dogodka so ga oživljali, nato pa so ga s pomočjo helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterjem Slovenske vojske odpeljali na nadaljnje zdravljenje.

