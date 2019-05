Tragedija na Donavi: najmanj sedem mrtvih in 21 pogrešanih #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Donavi v Budimpešti je v sredo zvečer potonila turistična ladja, pri čemer je življenje izgubilo sedem turistov iz Južne Koreje, 21 jih še pogrešajo, so sporočile madžarske oblasti. Nesreča se je zgodila blizu zgradbe madžarskega parlamenta v središču prestolnice.

Po poročanju madžarskih medijev je dvonadstropna turistična ladja okoli 21.15 v močnem nalivu trčila v večjo rečno križarko.

Na krovu turistične ladje je bilo po podatkih južnokorejskega zunanjega ministrstva 33 južnokorejskih državljanov, sedem jih je v nesreči izgubilo življenje, kar so potrdile tudi madžarske oblasti.

Tiskovni predstavnik madžarske policije Kristof Gal je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da pogrešajo 21 ljudi.

Foto: Reuters Na 26-metrski ladji z imenom Mermaid sta bila tudi dva madžarska člana posadke.

Sedem potnikov so zaradi podhladitve in šoka prepeljali v bolnišnico, njihovo stanje pa je stabilno. 14 potnikov je na varnem.

Foto: Reuters

Rečni promet je do nadaljnjega ustavljen. Reševalcem težave povzroča močan rečni tok in temperatura vode, ki ima po poročanju tujih medijev trenutno 10 stopinj Celzija. Na delu so potapljači, pogrešane pa iščejo tudi z radarjem več kilometrov vzdolž reke.

Foto: Reuters

Po poročanju lokalnih medijev so reševalci po več urah potopljeno ladjo našli v bližini Margaretinega mostu.