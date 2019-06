Nesreča v Benetkah: križarka brez nadzora, ljudje skakali v vodo #video

Danes zjutraj se je v Benetkah zgodila nesreča turistične križarke MSC Opera, ki se je zaletela v pristaniški dok in eno izmed manjših ladij. Štiri ljudi so poškodovane odpeljali v bolnišnico.

Turistično križarko MSC Opera so izdelali leta 2004, 275 metrov dolga ladja pa lahko skupaj sprejme 2.679 potnikov in članov posadke. Ta ladja je letos aprila prvič priplula tudi v koprsko pristanišče.

Trk ob beton je trajal pol minute

Ista ladja je danes zjutraj okrog 8.30 poskrbela za veliko razburjenja v pristaniškem doku San Basilico v kanalu Giudecca v Benetkah. Ladjo sta proti privezu vlekla dva vlačilca, nato pa se je očitno nekaj pošteno zalomilo in ladja je začela nenadzorovano pluti proti doku.

Kapitan je s svojimi pomočniki s hupanjem sicer opozarjal na nevarnost, a mnogi so se umaknili šele v zadnjem trenutku. Velika ladja je trčila v precej manjšo turistično ladjo Michelangelo. Njeni potniki so v strahu skočili v vodo, nekateri so vanjo tudi padli. Skupno so se v nesreči poškodovali štirje ljudje, vse so odpeljali v bolnišnico.