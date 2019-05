Koper gosti eno največjih ladij do zdaj, prihajajo še tri velike

Z 296 metri v dolžino in 42 metri v širino je ladja Mein Schiff 6 ena večjih ladij, ki so kadarkoli obiskale koprsko pristanišče. Je tudi ena mlajših ladij flote TUI Cruises, splavili so jo v začetku leta 2017, na svojo prvo morsko pot pa je odplula maja istega leta.

V Koper je priplula prvič

Gre za ladjo srednjega cenovnega razreda, ki je dostopna širšemu krogu potnikov, je pa na njenem krovu tudi nekaj suit, opremljenih po okusu petičnih gostov. Križarjenje na tej potniški ladji je posebna izkušnja tudi zaradi kulinaričnih doživetij, ki jih ponuja dvanajst različnih restavracij in bistrojev.

Vsi se namreč ponašajo s pestro izbiro najrazličnejših jedi, od klasične mediteranske kuhinje in morskih krožnikov do zdrave prehrane, "steak housa" in pekarne, v kateri so gostom na voljo sveže pekovske dobrote. Na njenem krovu je tudi veliko barov, kavarnic in otroških igral, svojim gostom pa ponuja tudi različne športne aktivnosti ter razvajanje v centru dobrega počutja in lepotnih salonih.

S tremi ladjami v Koper 4.750 potnikov

V tem tednu bodo v Koper priplule še tri večje potniške ladje. Prva MSC Musica bo iz Benetk priplula že jutri. Na njem krovu bo dva tisoč potnikov in 97 članov posadke. Iz Kopra bo odplula naprej proti Zadru.

V sredo se bo ob potniški terminal privezala še Marella Discovery, ki je bila v Kopru že v začetku meseca in bo letos skupno ob slovensko obalo priplula enajstkrat. Na njenem krovu bo 1.800 potnikov in 750 članov posadke. Pozno popoldne v sredo bo pot nadaljevala proti Benetkam.

V petek bo v Koper priplula še ladja Viking Star. To je ladja višjega cenovnega razreda, s katero bo priplulo 950 potnikov in 470 članov posadke.