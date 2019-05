V Koper je priplula največja tovorna ladja do zdaj #foto

V Koper je priplula tovorna ladja z največjo kapaciteto do zdaj. To je 353 metrov dolga Maerskova ladja z zmogljivostjo več kot 15 tisoč kontejnerskih enot.

Včeraj popoldne je v Luko Koper priplula tovorna ladja z imenom Maersk Hamburg. Po zmogljivosti je to največja tovorna ladja v Kopru do zdaj. Prenaša lahko kar 15.226 osnovnih kontejnerskih enot (TEU). Do zdaj so v Koper priplule tovorne ladje dolžine do 366 metrov in zmogljivosti okrog 12 ali 13 tisoč TEU. Maersk Hamburg bo v Kopru še do danes zvečer, nato pa se bo prek Trsta in Reke vrnila nazaj proti Aziji.

Komaj leto dni stara ladja je dolga 353 in široka 54 metrov. Njena bruto tonaža znaša 153 tisoč ton (vsa prostornina zaprtih delov plovila), sprejme pa lahko do 162 tisoč ton tovora.

Ladijski promet poganja svetovno trgovino

Ladijski promet še vedno ostaja gibalo svetovnega gospodarstva. Po morjih in oceanih danes pluje okrog 50 tisoč trgovskih ladij, ki zagotovijo okrog 90 odstotkov celotne svetovne trgovine. Ladje so razdeljene v sedem velikostnih razredov. Omenjena kontejnerska enota TEU označuje klasični šestmetrski kontejner.

Katere so največje tovorne ladje na svetu?

Koprska rekordna gostja bi bila kajpak še vedno v senci največjih svetovnih tovornih ladij. Maja leta 2017 so splovili ladjo OOCL Hong Kong, ki je kot prva presegla zmogljivost 21 tisoč TEU. Ta ladja je dolga 399 in široka 58 metrov, pluje pa med vzhodno Azijo in severno Evropo. Ladjo je zgradila družba Samsung Heavy Industries v ladjedelnici Geoje.

Lani je nato v morje zaplula še večja ladja COSCO Shiping Universe. Ta je dolga 400 in široka 58 metrov, njena tovorna zmogljivost pa znaša 21.237 TEU. To je sicer 176 TEU manj, kot jih lahko prenaša ladja OOCL Hong Kong. Ladjo je zgradilo kitajsko državno podjetje CSSC.