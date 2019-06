Kako čista je voda v Blejskem in Bohinjskem jezeru #video

Blejsko jezero je vedno bolj (pre)obremenjeno. To nakazuje tudi ekološko stanje jezera, ki se je na podlagi stanja vodnih rastlin in živali po porastu turizma v letu 2016 iz dobrega poslabšalo v zmeren kakovostni razred.

Blejsko jezero je vedno bolj (pre)obremenjeno. To nakazuje tudi ekološko stanje jezera, ki se je na podlagi stanja vodnih rastlin in živali po porastu turizma v letu 2016 iz dobrega poslabšalo v zmeren kakovostni razred. Foto: Pixabay

Slovenske kopalne vode kljub turističnemu razcvetu še vedno spadajo med najbolj čiste kopalne površine v Evropi. Kako lahko sami pripomoremo k temu, da bo tako tudi ostalo, in kako se tega lotevajo na Bledu in v Bohinju, kjer so zaradi navala množice turistov najbolj na udaru?

V Stari Fužini v bohinjski občini so predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Triglavskega narodnega parka, Turizma Bled in Turizma Bohinj predstavili ekološko stanje Blejskega in Bohinjskega jezera ter stanje kopalnih voda v Sloveniji. Spregovorili so tudi o vplivu naraščajočega množičnega turizma na okolje in kakovost življenja.

Blejsko in Bohinjsko jezero vedno bolj obremenjena

Po besedah Špele Remec Rekar iz Agencije RS za okolje sta Blejsko in Bohinjsko jezero vsako leto bolj obremenjena. Na vrhuncu poletne sezone kopalci dobesedno okupirajo vso obalo, ne samo kopalnih območij, ki so za tovrstne aktivnosti predvidena. Da vse ni tako, kot bi si želeli, nakazuje tudi ekološko stanje Blejskega jezera. Na podlagi stanja vodnih rastlin in živali se je po porastu turizma v letu 2016 iz dobrega poslabšalo v zmeren kakovostni razred, je opozorila Remec Rekarjeva.

Špela Remec Rekar iz Arso o ukrepih, s katerimi lahko sami največ pripomoremo k ohranitvi kakovostnih kopalnih voda:

Kakovost slovenskih kopalnih voda "za vikati"

A kljub skrb zbujajočemu uvodu Mateja Poje iz Agencije RS za okolje, kjer redno spremljajo kakovost slovenskih voda, ugotavlja, da je kakovost kopalnih voda v Blejskem in Bohinjskem jezeru še vedno odlična, kar že vrsto let velja kar za vse slovenske kopalne vode.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Tudi kar zadeva vsebnost bakterij, je pri nas kar 80 odstotkov kopalnih voda ocenjenih z oceno odlično, kar pomeni, da je v njih prisotno manjše število bakterij.

Običajno so odlične kakovosti predvsem reke, v slovenskem primeru gre za Sočo v zgornjem toku, Kolpo, Krko, kopalne vode v Blejskem in Bohinjskem jezeru ter na morju, kjer opažajo stoodstotno odličnost kopalnih voda, kar Slovenijo uvršča v sam vrh Evropske unije," je pohvalila Pojetova.

Mateja Poje iz Arsa o nizu ukrepov, s katerimi lahko vsak od nas pripomore k ohranitvi kakovostnih kopalnih voda:

Kako na Bledu in Bohinju krmarijo med navalom turistov in ohranitvi narave?

Svoje videnje sta predstavila tudi predstavnika občin, ki so zaradi porasta turističnega obiska najbolj na udaru, in sicer Romana Purkart iz Turizma Bled in Klemen Langus iz Turizma Bohinj, oba sta nanizala ukrepe občin pri zaščiti okolja, ki ga vedno bolj bremeni porast turističnega obiska.

Na Grajskem kopališču po novem brezplačna sončna krema na veganski osnovi

Purkartova predlaga, naj se kopalci kopajo samo tam, kjer so kopališča urejena in opremljena z vso potrebno infrastrukturo, ter se med drugim izogibajo sončnim kremam, ki vsebujejo naftne derivate in določene snovi, ki so za jezero škodljive. V izogib temu so se na Grajskem kopališču odločili, da svojim obiskovalcem ponudijo posebno sončno kremo.

"Gre za sončno kremo na veganski osnovi brez umetnih dodatkov, ki za jezero ni škodljiva in je bolj ugodna za uporabnika kot preostale kreme. Na voljo bo sončna krema z zaščitnim faktorjem 25, ki naj bi zadoščal za potrebe našega podnebja. Vsem obiskovalcem bo na voljo brezplačno," je povedala predstavnica Bleda. Krema bo v dozirnikih, s čimer se bodo izognili tudi povečani količini embalaže.

Na Bledu veliko pozornosti namenjajo tudi preusmerjanju prometa izven središča Bleda gradnji kolesarske steze od Bleda do Bohinja ter okrepitvi avtobusne linije za en evro ("hop on, hop off"), ki se je že lani izkazala za zelo uspešno potezo. Velika pridobitev bo tudi izgradnja kanalizacije v Zaki, kar bo ključni ukrep za ohranjanja jezerske vode.

V Bohinju številni ukrepi za ohranitev narave

Tudi v občini Bohinj se trudijo s številnimi ukrepi ohraniti prvobitnost narave. V visoki turistični sezoni umirjajo promet na najbolj kritičnem območju (z odpiranjem ugodnejših parkirišč stran od obale in z organiziranjem brezplačnih prevozov do obale jezera in nazaj), z uvedbo dodatnih avtobusov v poletni turistični sezoni ("hop on, hop off" na Pokljuko, avtobus po Zgornji Bohinjski dolini do slapa Savice, Ski bus) so nadgradili ponudbo javnih prevozov in zgradili kolesarsko pot od Bohinjske Bistrice do Srednje vasi.

Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info)

Intenzivno se ukvarjajo tudi z razvijanjem ti. Juliane, nižinske krožne pohodniške poti v Julijskih Alpah, ki, kot so zapisali, namesto obleganja vrhov v Julijcih promovira in spodbuja hojo po dolini, kjer imajo obiskovalci in pohodniki možnost spoznati naravne lepote in življenje domačinov. Pot bomo na Siol.net podrobneje predstavili v prihodnjih dneh.

Voda na slovenskih kopališčih odlična



Tudi sicer je voda na kopališčih v Sloveniji čista. Kot je objavila Evrvopska komisija, je voda na 41 od 47 pregledanih naravnih kopališčih v Sloveniji lani dosegala najstrožje standarde EU glede čistosti vode in je bila tako ocenjena kot odlična, med temi so bila vsa obmorska kopališča. Pet kopališč je dobilo oceno dobro, eno zadostno, nobeno ni bilo ocenjeno kot slabo, poroča STA.