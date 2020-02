Potovanja brez cepljenja: vse je v redu do trenutka, ko vendarle zbolimo

Potovanja v tople kraje, ko je pri nas turobno in mrzlo vreme, je vse pogostejša praksa – tudi družin z malimi otroki. A tukaj se mnogo popotnikov znajde pred dilemo, katera dodatna cepljenja opraviti oziroma ali je sploh smiselno vase vnesti cepivo, ki se za našo ciljno destinacijo zgolj priporoča in niti ni obvezno.

Debate o cepljenju so nikoli končana zgodba. Na eni strani so še vedno glasni nasprotniki cepljenja, ki so prepričani, da so cepiva škodljiva in da farmacevtska podjetja, ki jih izdelujejo, skrivajo resnico o morebitnih nevarnih stranskih učinkih cepljenj. Na drugi strani so zdravniška stroka in vrste epidemioloških študij, ki ravno nasprotno trdijo, da so cepiva na trgu podrobno preverjena in popolnoma varna ter da so večje možnosti za hude zaplete ob prebolevanju neke bolezni, ki bi se ji lahko s cepljenjem izognili, kot pa možnosti hude reakcije na cepljenje.

Kakorkoli že, na koncu je odločitev na vsakem posamezniku in ko gre za naše najmlajše, na vsakem staršu. In če ste med tistimi, ki radi potujete, pa se vendarle malce bojite potencialnih potovalnih bolezni, potem je vsekakor na mestu dobro razmisliti, katera cepljenja je smiselno opraviti.

Vse ključne podatke dobite na ustreznih zdravstvenih spletnih straneh

Najbolj ažurne informacije o trenutnih izbruhih bolezni in o potrebnih cepljenjih boste dobili na spletni strani ameriškega nacionalnega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Centers for Disease Control and Prevention). Tukaj lahko izberete tudi svojo izbrano destinacijo in dobite točno izpisano vse, kar vas zanima glede higienskih in zdravstvenih razmer tam ter tudi informacije o obveznih in priporočenih cepljenjih.

Ali je za destinacijo, kjer boste počitnikovali (ali dopustovali), priporočeno ali celo obvezno kakšno cepljenje, lahko preverite tudi v potovalni ambulanti NIJZ. Foto: Getty Images Podoben seznam najdete tudi na slovenski strani Zdravi na pot in nazaj, ki jo zagotovo dobro poznate vsi redni popotniki. Priporočila za cepljenje, ki jih najdemo na omenjeni strani, so sicer identična priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Ta pa se ozira na epidemiološke podatke o pojavljanju določenih nalezljivih bolezni po svetu.

Pa vendar se prav pri preučevanju seznama obveznih in priporočenih cepljenj pogosto ustavi, kajti zakaj bi se cepil za nekaj, kar se zgolj priporoča, pa še to le določenim skupinam ljudi? Zakaj je sploh cepljenje za večino popotniških bolezni samo priporočljivo in potemtakem ne obvezno? To in še mnoga podobna vprašanja verjetno odzvanjajo v glavah številnih, ki se odpravljajo na potovanje, sploh izven Evrope, v malo bolj eksotične kraje.

Včasih priporočljiva cepljenja mnogo bolj smotrna kot obvezna

"Cepljenja, ki so označena kot obvezna, so obvezna zato, ker država, kamor potujemo, od potnikov, ki pridejo k njim, zahteva, da so cepljeni. Po mednarodnem zdravstvenem pravilniku je edino cepljenje, ki ga države lahko zahtevajo od potnikov, cepljenje proti rumeni mrzlici. Posamezne države, kot na primer Savdska Arabija pri romanju v Meko, pa lahko zahtevajo tudi obvezno cepljenje proti meningokoknemu meningitisu," pojasni asist. Zoran Simonović z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (s kratico NIJZ), ki se ukvarja z nalezljivimi boleznimi.

Če se želite na potovanju izogniti zdravstvenim težavam, pijte ustekleničeno vodo, jejte samo dobro toplotno obdelano hrano in skrbite za ustrezno higieno rok. Foto: Getty Images In glede priporočenih cepljenj dodaja: "Te bolezni, za katere države priporočajo cepljenje, se tam pojavljajo v endemični obliki – to pomeni, da so vseskozi v teh deželah prisotne in dejansko obstaja tveganje za okužbe s temi boleznimi. Ker pa obstaja za zaščito pred temi boleznimi cepljenje, potem seveda potnikom priporočajo, da ta cepljenja opravijo."

Sogovornik hkrati pojasnjuje, da sploh ni nujno, da je to obvezno cepljenje smiselno opraviti z vidika varnosti oziroma varovanja zdravja popotnika. Torej čeprav je cepljenje nujno oziroma obvezno, to ne pomeni, da ga je bolj smiselno opraviti kot katero drugo od cepljenj, ki je zgolj priporočeno.

"Velikokrat je v resnici tveganje, da dobimo katero od bolezni, za katero se zgolj priporoča cepljenje, veliko večje kot pa tveganje, da dobimo bolezen, za katero je obvezno cepljenje. Torej ne smemo priporočena cepljenja jemati kot manj pomembna ali smiselna od obveznih cepljenj. Včasih je ravno obratno, seveda če gledamo z vidika zaščite zdravja potnika," pojasnjuje asist. Simonović.

Pred potovanjem naredite čim bolj realno oceno tveganja

Slovenci smo po programu rednega oziroma obveznega cepljenja že tako zaščiteni pred številnimi boleznimi, ki se prav tako pojavljajo na seznamu priporočljivih potovalnih cepljenj. Takšna obolenja so na primer tetanus, otroška paraliza in ošpice. Otroci so pred vstopom v šolo, od letošnjega januarja naprej pa že trimesečni dojenčki, cepljeni tudi proti hepatitisu B.

Na letalu smo prav tako podvrženi številnim okužbam, sploh v zimskem času. Pa vendar ostaja še nekaj možnih potovalnih bolezni, ki sodijo v program dodatnega in torej posledično samoplačniškega cepljenja, na primer hepatitis A in trebušni tifus. Ter za tiste neprecepljenje s hepatitisom B po rednem, obveznem programu torej še cepljenje proti hepatitisu B.

Ko govorimo o smotrnosti cepljenj pred potovanji, je treba v obzir vzeti tudi nekaj drugih dejavnikov, ne zgolj podatke o pojavljanju določene bolezni v državi, kamor potujemo. Pomemben je na primer že sam način potovanja, način prehranjevanja, ne nazadnje osnovno zdravstveno stanje popotnika. Tako je pred potovanjem oziroma pred cepljenjem, ki je povezano z želenim potovanjem, vsekakor smiselno narediti oceno tveganja, kjer tveganje bolezni na neki način primerjamo s tveganjem cepljenja.

Na seznamu cepljenj pred potovanjem predvsem hepatitis A in B ter trebušni tifus

Hepatitis B je bolezen, ki se med ljudmi prenaša z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek krvi. Če bi na primer bili nekje v tujini, pa bi potrebovali operacijo ali celo transfuzijo krvi, pa instrumenti ne bi bili sterilni ali kri ne bi bila neoporečna, ali pa če bi se odločili za tetoviranje in igla ne bi bila sterilna, bi se lahko okužili. Tako je načeloma verjetnost, da na potovanju zbolimo za hepatitisom B, sila majhna, boste verjetno ocenili. Pa vendar, če bi zboleli za omenjeno boleznijo, bi bile lahko posledice v skrajnem primeru zelo hude – med drugim ciroza ali rak jeter.

Proti hepatitisu A in trebušnemu tifusu, ki se prenašata prek okužene hrane in vode, se lahko cepite.

Ravno obratno pa imajo popotniki nekoliko več možnosti, da se okužijo s hepatitisom A, ki se prenaša s hrano, vodo ali prek umazanih rok. Gre za vnetje jeter, ki se kaže tudi z zlatenico, a okužba ne pušča trajnih posledic kot hepatitis B. Pravzaprav ga manjši otroci prebolevajo v blažji obliki oziroma lahko celo povsem brez simptomov, pri odraslih osebah pa je lahko potek vendarle bolj neugoden.

"Hepatitis A resda ni kronične oblike oziroma ne povzroča trajnih posledic, je pa akutna bolezen, kar pomeni, da če zboliš, imaš lahko akutno vnetje jeter, drisko, in to je lahko zelo zoprna reč za prebolevati. Okrevanje je lahko dolgotrajno. Sploh mali otroci lahko zaradi driske dehidrirajo in potem posledično potrebujejo hospitalizacijo. Do okužbe lahko pride zelo hitro in če ne drugo, ti prebolevanje pokvari dopust," o okužbi pove pediater dr. Denis Baš.

Asist. Simonovič pa dodaja: "Tudi če sami na potovanju zelo zelo pazimo, si umivamo in razkužujemo roke, jemo v uglednih restavracijah, ne moremo vplivati na čistost rok oziroma higieno kuharja, ki nam to hrano pripravlja. Tako je bilo v zadnjih letih kar nekaj primerov, ko so se turisti okužili s hepatitisom A celo v uglednih resortih. V Sloveniji hepatitisa A ni, kar pa imamo zabeleženih primerov, so bolezen k nam prinesli ravno iz tujine."

Podobno je s higieno povezana še ena črevesna potovalna okužba, ki je za razliko od hepatitisov bakterijska: to je trebušni tifus. Zbolimo lahko, če pijemo okuženo vodo ali jemo okuženo hrano, prav tako se bolezen prenaša prek umazanih rok. Tudi ta okužba nam lahko dodobra zagode dopust in s seboj prinaša nekatera resna tveganja. Se pa za razliko od hepatitisov, ki sta virusne narave, trebušni tifus zdravi z antibiotiki.

Pred potovanjem je smiselno narediti oceno tveganja, kjer tveganje bolezni na neki način primerjamo s tveganjem cepljenja. Foto: Getty Images

Se torej pred potovanjem cepiti ali ne?

Ne glede na vsa možna strokovna pojasnila, ne glede na oceno tveganja, ki ga s seboj prinese potencialna okužba na eni in cepljenje na drugi strani, ostaja odločitev o tem, ali se cepiti pred potovanjem ali ne, na vsakem posamezniku oziroma družini.

Morda pa je vendarle dobro vedeti naslednje: cepiva proti hepatitisu A in B so tako imenovana mrtva cepiva, kar pomeni, da so možnosti za reakcijo oziroma stranske učinke zelo majhne, skorajda nične. Poleg tega so bile narejene številne študije, ki so preučevale povezavo med cepivi proti hepatitisu B in avtoimunskimi boleznimi ter avtizmom, ki so ugotovile, da povezave ni, pojasnjuje asist. Simonović z NIJZ.

"Obstaja kombinirano cepivo proti hepatitisu A in B, ki ni nič bolj agresivno za naš imunski sistem kot enovalentno cepivo. A pri nas imamo kombinirano cepivo samo za odrasle, za otroke kombinirano cepivo pri nas ni na voljo. In ko se pred potovanjem odločate, ali se cepiti ali ne, je treba v obzir vzeti več dejavnikov, na prvem mestu predvsem dejstvo, da gre pri cepivih za oba hepatitisa za inaktivirano mrtvo cepivo, kar pomeni, da za ljudi ni nevarno," pove sogovornik.

Pediater dr. Baš pa opozarja še na en vidik potovanj, na katerega številni popotniki pozabijo. Namreč že med samim letom na našo ciljno destinacijo in nazaj smo izpostavljeni številnim virusom, ki se za razliko od obeh hepatitisov in tifusa prenašajo po zraku in za katere imamo dejansko precej večje možnosti, da se okužimo. Trenutno je eden takšnih virus gripe.

"Če na primer potujete nekam v toplejše kraje zdaj, ko je gripa pri nas na vrhuncu, vi pa ste več ur zaprti na letalu, je tudi cepljenje proti gripi smiselno. Ker če sede na letalo nekdo, ki je že okužen z gripo, pa sploh še ne kaže simptomov, je pa že kužen, obstaja velika verjetnost, da se bo virus med letom prenesel," še pogovor zaključi dr. Baš.

Na dopust ne pozabite vzeti tudi potovalne lekarne. Foto: Thinkstock