Bliža se valentinovo in to je najbolj romantična ideja, kako ga preživeti

Airbnb bo ob letošnjem prazniku zaljubljencev enemu paru omogočil izkušnjo, ki ji ni para - noč v Julijini hiši v Veroni. Da, gre za Julijo iz Shakespearjeve zgodbe o Romeu in Juliji.

Oblegana Julijina hiša v Veroni, zgradba iz 14. stoletja, ki naj bi Williama Shakespearja navdihnila za zgodbo o mladih zaljubljencih Romeu in Juliji, bo za eno noč postala turistična nastanitev. Na valentinovo, seveda.

"Prvič v zgodovini bosta v Julijini hiši prespala sodobna Romeo in Julija, tam bosta uživala v večerji, ki jo bo pripravil vrhunski kuharski mojster, prebirala ljubezenska pisma in noč preživela v srednjeveški hiši s slovitim Julijinim balkonom," so sporočili iz Airbnbja.

Foto: Cover Images

Izbrani par bo prespal v Julijini spalnici, in to v izvirni postelji iz filma Romeo in Julija, ki ga je leta 1968 posnel znani italijanski režiser Franco Zeffirelli.

Še prej ju bodo popeljali na ogled Verone, pri čemer ju bo spremljal fotograf, da se bosta lahko ob prihodu domov pohvalila s kar se da profesionalnimi fotografijami. V Julijini hiši ju bo pričakal osebni butler, večerjo pa jima bo skuhal priznani kuharski mojster Giancarlo Perbellini.

Foto: Cover Images

Prijave parov, ki si želijo doživeti edinstveno valentinovo, Airbnb tukaj sprejema do 2. februarja. Da bi se uvrstili v izbor, morate spisati pismo Juliji, v njej opisati svojo ljubezensko zgodbo in pojasniti, zakaj sta prav vidva popolna izbira.

