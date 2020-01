Zgodovinska prelomnica: v najbolj znani palači na svetu odpirajo hotel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvorec v Versaillesu, zahodnem predmestju Pariza, velja za palačo, s katero se primerjajo in po kateri se zgledujejo vse druge palače po svetu.

Foto: Pixabay

Rezidenca francoskih kraljev, ki jo je zgradil Ludvik XIV., je navdihnila nešteto drugih razkošnih zgradb, po njej so svoje rezidence gradili tako evropski plemiči kot novodobni bogataši od Kitajske do ZDA. A ni dvoma, da je Versailles le en, letno ga obišče tudi do deset milijonov ljudi, več kot Eifflov stolp v Parizu.

Foto: Pixabay

Do zdaj so Versajsko palačo le redki doživeli zunaj časa, ko je odprta za obiskovalce. Leta 2016 je sicer v njej restavracijo odprl sloviti kuharski mojster Alain Ducasse, a je bolj namenjena zajtrkom in kosilom kot večerjam zunaj "delovnega" časa dvorca.

Maja pa se bodo stvari spremenile. Takrat bo namreč svoja vrata odprl razkošen butični hotel, ki bo gostom omogočal, da so na veličastnem posestvu z ogromnim parkom skoraj povsem sami. Imel bo namreč le 14 sob in apartmajev.

Hotel v Versaillesu odpira luksuzna hotelska veriga LOV, ob sobah pa bosta v njem tudi restavracija in spa z notranjim bazenom. Obsegal bo del dvorca, ki ga je načrtoval Jules-Hardouin Mansart, najljubši arhitekt Ludvika XIV., za potrebe kraljevega finančnega ministrstva. Pozneje je te prostore uporabljala francoska vojska, nato pa so bili dolgo prazni.

Tako bodo videti sobe hotela v Versajski palači. Foto: spletna stran hotela

Prenova je trajala štiri leta, vanjo je veriga LOV vložila 35 milijonov evrov, preobrazbo v hotel pa je nadziral pariški notranji oblikovalec Christophe Tollemer, ki je ob sebi zbral ekipo strokovnjakov za 18. stoletje. V hotelu so namreč želeli poustvariti duh tega obdobja in skriti vse sledi 21. stoletja.

Foto: Pixabay

Pa ne le pri opremi, zlate čase francoske aristokracije želijo poustvariti tudi v vzdušju, denimo v restavraciji, ki jo bo prav tako vodil Alain Ducasse, in kjer želijo gostom omogočiti, da jedo kot francoski kralji in kraljice.

Ob vsem tem razkošju pa bo verjetno najbolj neprecenljiva izkušnja prav to, da bo mogoče v palači ostati tudi po tem, ko jo zapustijo množice turistov, saj bodo gostom hotela ponujali zasebne oglede dvorca in sprehode po popolnoma praznem parku.

Foto: Pixabay

Edina neznanka zdaj ostaja cena noči v Versaillesu, te namreč še niso razkrili.

Oglejte si še: