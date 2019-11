Ta butični lepotec je najboljši novi hotel v Evropi #video

V Londonu so podelili nagrade AHEAD Europe, s katerimi nagrajujejo najboljše nove projekte v hotelirstvu in gostinstvu. Nagrade podelijo v več kategorijah, od najboljšega bara in restavracije do najboljšega letovišča, počitniških hišk in prenovljenih hotelov. Ob tem razglasijo tudi posebne nagrade, med njimi najboljšega med vsemi novimi hotelskimi projekti.

Ta naziv je letos pripadel butičnemu dizajnerskemu hotelu Palazzo Daniele v mestecu Gagliano del Capo v italijanski deželi Apulija, na sami konici italijanske "pete", kjer se stikata Jadransko in Jonsko morje.

Videosprehod po hotelu:

Hotel z le devetimi sobami so odprli letošnjo pomlad. Domuje v 150 let stari zgradbi, pri oblikovanju pa jih je vodilo načelo "stran z odvečno navlako". Stene so dobesedno razgalili in jim pustili, da pripovedujejo zgodbo o starosti zgradbe, medtem ko pogled pritegujejo izvirne freske na stropih in mozaiki na tleh.

Med najzanimivejšimi rešitvami je nedvomno kopalnica v največjem apartmaju. Ta je zasnovana kot umetniška instalacija, njena osrednja točka je "dežna prha" brez kabine ali zavese.

Poglejte, kako je ta prha videti:

Stene hotela medtem krasijo kosi iz zbirke sodobne umetnosti, ki jo je tam razstavil lastnik hotela, sicer navdušen zbiratelj umetnin Francesco Petrucci. Bivanje v takšni galeriji pa ima tudi svojo ceno - za najcenejšo dvoposteljno sobo je treba ta konec tedna odšteti dobrih 300 evrov.

Oglejte si še: