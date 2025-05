Umag je prvi, ki nas v hrvaški Istri pozdravi po odhodu iz Slovenije. Čeprav ni veliko mesto – ima le okoli 15 tisoč prebivalcev – obiskovalcem ponuja ogromno. Ta idealna destinacija za enodnevni ali vikend izlet je zaradi bližine med slovenskimi turisti izjemno priljubljena skozi vse leto.

Poleti je seveda na prvem mestu morje, dokler pa se to ne ogreje na temperature, primerne za brezskrbno uživanje, Umag vabi na sprehod po starem mestnem jedru, kjer si lahko ogledate osrednjo župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja in manjšo cerkev svetega Roka iz 16. stoletja, pa tudi umaško mestno obzidje z delno ohranjenimi mestnimi vrati in dvižnim mostom iz 10. stoletja, muzej mesta Umag, ki med drugim razstavlja posode in orodje iz rimske dobe, ter razstave v umaških galerijah. Potem pa se sprehodite še po dolgem kamnitem pomolu, enem od zaščitnih znakov mesta in idealni točki za vse, ki imajo radi sprehod ob šumu morja in soli v zraku.

Foto: Shutterstock

Iz konobe na tenis ali kolo

Umag z okolico je zelo priljubljen tudi pri kulinaričnih užitkarjih, saj je v teh krajih ogromno možnosti za raziskovanje lokalne kulinarike tako v preprostejših konobah kot modernejših restavracijah, kjer lahko odkrivate pridelke lokalnih vinarjev, oljkarjev in drugih pridelovalcev.

Ko je treba vse te kalorije pokuriti, pa je Umag spet idealna izbira. Ob tem, da je domovanje turnirja ATP in ima odlične teniške terene, je tudi raj za kolesarje. Mnoge kolesarske poti vodijo ob obali ali med vinogradi in oljčnimi nasadi, ena bolj priljubljenih je pot Parenzana, nekdanja železniška proga med Trstom in Porečem, ki danes služi kot rekreativna pot skozi Istro. Seveda pa si lahko moči naberete tudi preprosto tako, da se sprostite na kateri od plaž na kar 45 kilometrih umaške obale.

Foto: Shutterstock

Evrovizija v Stella Marisu

Ta konec tedna pa bodo v Umagu na svoj račun prišli tudi glasbeni navdušenci, v tamkajšnje letoviško naselje Stella Maris prihaja zdaj že tradicionalni Sea Star Festival, ki poleg vrhunskih glasbenih nastopov ponuja edinstveno doživetje ob morju s čudovitimi plažami in sproščenim mediteranskim vzdušjem. Začenja se že danes, na dnevu dobrodošlice bosta v laguni Stella Maris nastopila Lanna in Innēr Sense, člana EXIT Echosystema, vrhunec festivalskega dogajanja pa bo sobota, ko se bosta na glavnem odru zvrstila izvajalca, ki sta zaznamovala Evrovizijo: spiritualna popkraljica Loreen in provokativni estonski finalist Tommy Cash.

Poleg Loreen in Tommyja Casha bodo na Sea Star Festivalu nastopili tudi mojster hitov Lost Frequencies, psymama Indira Paganotto, techno velikani I Hate Models, Patrick Mason in Paolo Ferrara, domača popzvezda Miach, balkanski ljubljenec Voyage ter elitna trap zasedba, ki jo vodita Sendiah in Grše. V Nautilus Areni bodo nastopili še 30zona, Peki, Baks, Špiro & Tej, Micka Lifa, MihaMih & Diinzo ter Thicc Boi. Elektronska scena bo občinstvo popeljala v techno raj, na festival pa prihaja tudi posebna zvezda balkanskega soula, Marko Louis, ki bo kot posebna gosta povabil Marčela in Nensi. Festival se bo sklenil s "Closing Party" v nedeljo.

