V umaški laguni Stella Maris se 22. maja začenja sedma izdaja Sea Star Festivala, ki bo spet gostila zveneča imena svetovne in regionalne glasbene scene. Vrhunec festivalskega dogajanja bo sobota, 24. maj, ko se bosta na glavnem odru zvrstila kar dva glasbenika, ki sta zaznamovala Evrovizijo: dvojna švedska zmagovalka Loreen in letošnji estonski finalist Tommy Cash.

Edina ženska z dvema zmagama na Evroviziji

Švedska glasbena zvezda Loreen s pravim imenom Lorine Zineb Noka Talhaoui je edina ženska z dvema zmagama na Evroviziji. S svojo karizmo in izjemnim glasom je osvojila Evropo leta 2012 s pesmijo Euphoria in ponovno leta 2023 s skladbo Tattoo. Na svojih nastopih Loreen ne le poje, temveč ustvarja pravo vizualno in čustveno izkušnjo, s čimer občinstvo popelje na posebno potovanje in jih spomni na notranjo moč.

Estonec, ki je razkačil Italijane

Estonski raper in vizualni umetnik Tommy Cash, čigar pravo ime je Tomas Tammemägi, je medtem znan po svojem izvirnem, provokativnem in pogosto satiričnem pristopu h glasbi in umetnosti. Njegova glasba združuje elemente hip-hopa, elektronike in popa, pogosto pa jo spremljajo nenavadni in vpadljivi videospoti ter performansi. S svojo pesmijo Espresso Macchiato, s katero je nastopil na letošnji Evroviziji, je predvsem v Italiji sprožil precej polemik zaradi njenega besedila, a je hkrati pridobil številne oboževalce zaradi svoje unikatnosti in karizme.

Poleg Loreen in Tommyja Casha bodo na Sea Star Festivalu med 22. in 25. majem nastopili tudi mojster hitov Loreen in Tommy Cash prihajata na Sea Star Festival, psymama Indira Paganotto, techno velikani I Hate Models, Patrick Mason in Paolo Ferrara, domača pop zvezda Miach, balkanski ljubljenec Voyage in elitna trap zasedba, ki jo vodita Sendiah in Grše, ter seveda še mnogi drugi.

Preberite še: