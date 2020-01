Osem najbolj šokantnih trenutkov v modi leta 2019 #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar zadeva šokantna presenečenja, svet mode nikoli ne razočara in za leto, ki se izteka, bi lahko rekli, da je bilo vse prej kot dolgočasno. Preverite, po čem si bomo zapomnili leto 2019.

Za začetek leta vest o smrti legendarnega oblikovalca

Leto se je začelo z eno najbolj žalostnih novic v zgodovini mode: 19. februarja je v 86. letu starosti umrl legendarni modni oblikovalec Karl Lagerfeld, ki je bil zadnjih 36 let na čelu francoske modne hiše Chanel.

Karl je v svetu mode pustil neizbrisen pečat, saj njegov edinstveni osebni slog živi naprej: črna obleka, bela, povsem zapeta srajca, črna sončna očala, kratke rokavice in beli dolgi lasje, speti v čop. Njegova podoba in silhueta bosta še dolgo živeli na kreacijah znamke Karl Lagerfeld.

Foto: Getty Images

Prvi oskarji z moškim v ženski toaleti

Sledila je podelitev oskarjev, na kateri je največ pozornosti vzbudil igralec Billy Porter, ki je za ta prestižen dogodek oblekel črno "smoking" toaleto s podpisom oblikovalca Christiana Siriana.

Billy se je s to izbiro zapisal v zgodovino podelitve kot prvi moški, ki je na preprogo prišel v sicer ženski obleki.

Foto: Getty Images

Razgaljena Lady Gaga sredi stopnic newyorškega muzeja

Če je Billy na Oskarjih rahlo zasenčil Lady Gaga in njeno veliko zmagoslavje s filmom Zvezda je rojena, pa je Lady Gaga zablestela maja na enem najbolj modnih večerov v letu Met Gala, ki je vsako leto v newyorškem Metropolitanskem muzeju.

Zvezdnica je izstopala s kar štirimi opravami v eni, s katerimi je pokazala pravo mero dramatičnosti in pretiravanja. Začela je z velikansko rožnato toaleto, pod katero so se skrivale še tri kreacije, ki jih je pokazala kar na stopnicah muzeja. Razkrila je še črno toaleto, rožnato oprijeto obleko in zanjo značilno črno svetlikajoče se spodnje perilo.

Kim v obleki, v kateri ni mogla niti na malo potrebo

Na isti prireditvi Met Gala pa je šokirala tudi Kim Kardashian, saj se je spravila v tako tesno obleko, da se v njej ni mogla niti usesti, kaj šele iti na malo potrebo. Šlo je za kreacijo Thierryja Muglerja, ki jo je lahko oblekla le s pomočjo steznika.

Kako se je dobesedno stlačila vanj, je pokazala v videu, ki so ga posneli 48 ur pred velikim dogodkom. Takrat je tudi priznala, da je obleka res (pre)tesna.

Meghan Markle prevzame urednikovanje Vogua

Za naslednje presenečenje je poskrbela vojvodinja Meghan Markle, ki se je prelevila v gostujočo urednico septembrske številke britanskega Vogua.

Poskrbela je za vse: za naslovnico in vsebino, izbrala novinarje in fotografe, pri čemer se je ves čas usklajevala z odgovornim urednikom Edwardom Enninfulom. Njen cilj je bil opozoriti na vplivne ženske, ki so ali pa še bodo pomembno doprinesle k prepotrebnim spremembam v sodobni družbi.

Vojvodinji Susseški so kasneje sicer očitali plagiatorstvo, češ da je naslovnico skopirala, saj je zelo podobna naslovnici knjige, pri kateri je sodelovala pred nekaj leti. Podobnost preverite tukaj.

Foto: zajem zaslona

Jennifer Lopez v kultni zeleni obleki, ki jo je nosila pred 19 leti

Nato je prišla Jennifer Lopez. Na septembrski modni reviji italijanske hiše Versace se je pojavila v repliki zdaj že legendarne obleke te znamke, ki jo je nosila na podelitvi glasbenih nagrad grammy leta 2000.

Obleka in Jennifer sta takrat druga drugi naredili uslugo: kreacija je zvezdnico naredila še bolj prepoznavno, Jennifer pa jo je zapisala v modno zgodovino. Prav zaradi Jennifer Lopez in te obleke je Google razvil iskalnik fotografij Google Images, saj je bilo iskanje "Jennifer Lopez v zeleni obleki" preobsežno, da bi ga ignorirali.

Ameriška pop diva je pričakovano navdušila tudi na zadnji Versacejevi reviji ter požela same pohvale, češ da je po 19 letih videti celo bolje kot takrat, ko je kreacijo oblekla prvič. Kdaj jo je nosila bolje, presodite sami.

Foto: Getty Images

Leto 2019 pokopalo najbolj glamurozen šov Victoria's Secret

Konec leta pa je nedvomno šokirala novica, da je najbolj glamurozna modna revija na svetu Victoria's Secret ukinjena. Šov je v nekaj letih strmoglavil z vrha najbolj cenjene modne revije na svetu, del katere so hotele biti številne manekenke po svetu, na dno modnega sveta.

Zadnja leta je na znamko letelo vse več kritik, češ da ne gre v korak s časom, da ne priznava manekenk obilnejših postav in da je v vsakoletnem šovu premalo raznolikosti. Vse skupaj je še poslabšal vodja marketinga Ed Razek, ko je le dan po lanskem šovu izjavil, da ne razmišljajo o tem, da bi v svojo slavno modno revijo vključili tudi manekenke z oblinami in transseksualce. En teden po tem je odstopila izvršna direktorica Jan Singer, čez nekaj mesecev pa je odpoved dal še Razek sam.

Foto: Getty Images

Rihannina znamka je postala vse, kar Victoria's Secret ni hotela biti

Skoraj istočasno s padcem znamke Victoria's Secret pa si je svoj imperij zelo uspešno zgradila pevka Rihanna s svojo novo znamko Fenty, ki je vse, kar Victoria's Secret ni hotela biti.

Potem ko so predlani njeno linijo mejkapa razglasili za izum leta 2017, ker s paleto podlag 40 različnih odtenkov zadovolji dekleta vseh ras, je lansirala še kolekcijo spodnjega perila Savage x Fenty. Ta - v nasprotju z znamko Victoria's Secret - svojih kosov ne reklamira le na visokih in izjemno vitkih manekenkah.

Zvezdnica v modne revije namreč vključuje modele vseh oblik, ras in velikosti, pa tudi takšne z omejenimi zmožnostmi: na zadnji reviji se je po brvi na primer sprehodila manekenka z amputirano nogo. Napoved, da bo s to potezo povozila znamko Victoria's Secret, se je, kot kaže, uresničila.

Foto: Getty Images