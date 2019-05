Kako nas bodo, sodeč po podobi, predstavljali bodoči evropski poslanci?

Slovenski volivci smo na evropskih volitvah stolčke v Evropskem parlamentu zaupali štirim predstavnicam ženskega spola in štirim gospodom. Kako pa so se na volitvah odrezali v očeh strokovnjakinje za kulturo oblačenja?

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani, ki za nas večkrat pokomentira oblačila znanih Slovencev, je tokrat pod drobnogled vzela štiri nove poslanke in poslance, ki so jih Slovenci sinoči izvolili v Evropski parlament: Ljudmilo Novak, Tanjo Fajon, Ireno Jovevo in Romano Tomc ter Milana Zvera, Milana Brglez, Klemna Grošlja in Franca Bogoviča.

Če lahko sodimo po podobi, nas bodo evropske poslanke dobro predstavljale. Oblečene so profesionalno in sodobno.

Takšna je bila prva misel Pisanijeve ob pogledu na našo evropsko žensko štiriperesno deteljico.

Nekaj kritike zgolj Fajonovi

Vse novoizvoljene evropske poslanke so na dan volitev nosile suknjiče, z izjemno Tanje Fajon, a si zaradi tega ne zasluži graje, pravi strokovnjakinja, saj je to zdaj med ženskami na takšnem položaju kar pogosto, pa vendar: "Osebno sem bolj na strani suknjiča, ki oblikuje bolj profesionalno in rahlo anonimno podobo."

A veliko bolj kot odsotnost suknjiča je Pisanijevo zmotila (pre)kratka obleka Fajonove: "Morda bi lahko imela 10 centimetrov daljšo obleko, verjetno ji to marsikdo odpusti, saj ima zelo lepe noge. Njena obleka bi bila brez zadrge še primernejša," je dodala.

Obleka Fajonove bi bila primernejša, če bi bila 10 centimetrov daljša in če ne bi imela zadrge, pravi Pisanijeva. Foto: Stanko Gruden, STA

Ji je pa na splošno zelo všeč, da so vse izbrale krilo, saj so s tem "poleg profesionalne podobe oblikovale tudi ženstveno, s čimer delujejo tudi bolj samozavestno". Pohvalo Pisanijeve so si prislužile tudi z ličenjem, ki je "kljub trendu #nomakeup zelo na mestu", pravi.

"Ličenje ni lišpanje, gre za oblikovanje urejene in profesionalne podobe, ki pomaga pri bolj uglajeni komunikaciji. Zadovoljna sem, da so se vsi zavedali, da gre ob tem fotografiranju za zgodovinsko fotografijo in je tudi zato pomembno, kako so videti."

Moški predstavniki prekršili več modnih pravil

Medtem ko so bile dame deležne večinoma pohval, pa so gospodje, ki so bili včeraj izvoljeni v Evropski parlament, storili več modnih napak. Za slavnostno prireditev, kakršna je bila sinoči, bi morali nositi belo srajco, ki je najprimernejša za takšne priložnosti, in kravato, suknjič pa bi moral biti pravilno zapet: zadnji spodnji gumb je vedno odpet, je razložila Pisanijeva.

Vseh treh zapovedi strokovnjakinje se je držal le Klemen Grošelj. Milan Brglez si je črno modno piko prislužil s tem, da je bila njegova srajca namesto bele svetlo modre barve, Milan Zver je sicer nosil belo srajco in kravato, a je imel povsem odpet suknjič, Franc Bogovič pa se je od vseh odrezal najslabše, saj je pozabil na vse.

Milan Zver je sicer nosil kravato in belo srajco, a je imel odpet suknjič ... Foto: Ana Kovač

... Franc Bogovič ni imel niti bele srajce (ta je bila pri njem rahlo temnejšega odtenka) niti kravate, suknjič pa je imel odpet. Foto: Mediaspeed

Lea Pisani je strokovnjakinja za kulturo oblačenja, ki se z modo in ozaveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že 20 let. Je modna svetovalka in stilistka, ki med drugim že leta oblači tudi eno od najbogatejših Slovenk, Izo Login.

