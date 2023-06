Ta slika je na dražbi dosegla evropski rekord

Neimenovani kupec Klimtovega portreta bo sicer moral plačati še standardno pristojbino, ki jo zaračunavajo avkcijske hiše, tako da bo moral za sliko dejansko odšteti 85,3 milijona funtov.

Klimtov portret, opisan kot lep, bogat in zapeljiv portret neimenovane ženske, so našli na slikarskem stojalu v njegovem ateljeju, ko je takrat 55-letni slikar februarja 1918 nepričakovano umrl.

Helena Newman iz dražbene hiše Sotheby's je povedala, da je bil portret naslikan v času Klimtovega umetniškega razcveta, ko je ustvaril nekaj svojih najbolj znanih in eksperimentalnih del.

Klimtovi portreti so redko na voljo na trgu. Po podatkih Sotheby's so edini podoben portret, gre za sliko z naslovom Portret Adele Bloch-Bauer II iz leta 1912, leta 2006 pri Christie's v New Yorku prodali za 87,9 milijona dolarjev.

Dva Klimtova portreta naj bi bila sicer zasebno prodana za več kot 100 milijonov dolarjev vsak. Portret Adele Bloch-Bauer II, na katerem je upodobljena žena judovskega sladkornega industrialca, je bil eden od teh in so ga leta 2017 prodali za 150 milijonov dolarjev.

Drugega, Portret Adele Bloch-Bauer I, so leta 2006 za 135 milijonov dolarjev prodali muzeju nemške in avstrijske umetnosti in oblikovanja zgodnjega 20. stoletja Neue Galerie v New Yorku.

Prejšnji dražbeni rekord za umetniško delo, prodano v Evropi, je veljal za delo Alberta Giacomettija z naslovom Hodec I, ki so ga februarja 2010 prodali za 65 milijonov britanskih funtov.

V preteklosti je rekordno vrednost doseglo tudi delo Clauda Moneta Mlaka z lokvanji, ki so ga junija 2008 na dražbi prodali za 40,9 milijona britanskih funtov. Marca lani so delo Reneja Magritta Imperij luči na dražbi prodali za 59,4 milijona funtov.