Avkcijska hiša Sotheby's bo 27. junija dala na dražbo sliko Dama s pahljačo. Zadnji portret, ki ga je naslikal avstrijski slikar Gustav Klimt, bi lahko na dražbi v Londonu dosegel evropski rekord, so sporočili iz avkcijske hiše.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pri Sotheby's pričakujejo, da bodo za sliko iztržili približno 65 milijonov funtov.

Sliko, opisano kot "lep, bogat in zapeljiv portret neimenovane ženske", so našli na slikarskem stojalu v slikarjevem ateljeju, ko je ta februarja 1918, star 55 let, nepričakovano umrl.

Helena Newman iz avkcijske hiše Sotheby's je povedala, da je bila slika naslikana v času Klimtovega umetniškega razcveta, ko je ustvaril nekaj svojih najbolj znanih in eksperimentalnih del.

Veliko del je nastalo po naročilu

"Veliko teh del, zagotovo portreti, po katerih je najbolj znan, je nastalo po naročilu," je povedala Newmanova in dodala: "Ta slika pa je nekaj povsem drugega - presežek v tehničnem smislu, z veliko eksperimentiranja, ki premika meje, pa tudi iskrena oda absolutni lepoti."

Trenutno najvišja cena, dosežena na dražbi za katerokoli umetniško delo v Evropi, je po pisanju AFP 65 milijonov funtov za delo Alberta Giacomettija Človek, ki hodi I. Delo je bilo februarja 2010 prodano pri Sotheby's.

Klimtovi portreti se redko pojavljajo na prostem trgu

Slika Clauda Moneta Ribnik z lokvanji je bila junija 2008 pri Christie's v Londonu prodana za 40,9 milijona funtov, marca lani je bilo delo Reneja Magritta Cesarstvo luči pri Sotheby's prodano za 59,4 milijona funtov.

Klimtovi portreti se sicer redko pojavljajo na prostem trgu. Po podatkih Sotheby's je bil edini podoben portret - Portret Adele Bloch-Bauer II (1912) - leta 2006 pri Christie's v New Yorku prodan za 87,9 milijona dolarjev.