Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umetniško delo 4096 barv je bilo razstavljeno v Chicagu, San Franciscu, londonski Tate Modern in berlinskih nacionalnih muzejih.

Umetniško delo 4096 barv je bilo razstavljeno v Chicagu, San Franciscu, londonski Tate Modern in berlinskih nacionalnih muzejih. Foto: Reuters

Na eni od vsakoletnih spomladanskih dražb pri Sotheby's v New Yorku so pretekli konec tedna za 21,8 milijona dolarjev (skoraj 20 milijonov evrov) prodali sliko 4096 barv nemškega slikarja Gerharda Richterja. To je njegovo zadnje delo iz iskane serije barvnih plošč iz leta 1974, ki je navdihnila tudi njegovo veličastno okno v kölnski katedrali.