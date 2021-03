Delo slavnega umetnika bodo vrnili družini, ki ga je izgubila v času nacizma

Francoska kulturna ministrica Roselyne Bachelot je v ponedeljek sporočila, da bodo delo avstrijskega slikarja Gustava Klimta vrnili potomcem ženske, ki ga je morala v času nacizma prodati.

Lastnica Klimtove slike Rosiers sous les Arbres (Vrtnice pod drevesi) je bila Nora Stiasny iz znane judovske družine v Avstriji. Leta 1938, nekaj mesecev po tem, ko so nacisti Avstrijo priključili Nemčiji, je bila na robu preživetja in je bila sliko prisiljena prodati za drobiž.

Sliko je kupil privrženec nacistov in jo obdržal vse do svoje smrti, leta 1980 pa jo je na dražbi za svojo zbirko kupil pariški muzej Orsay.

Slika Rosiers sous les arbres, ki jo je Gustav Klimt naslikal leta 1905. Foto: Wikimedia Commons

Francoska kulturna ministrica je ob tem poudarila, da v muzeju takrat niso poznali zgodbe o nekdanji lastnici slike, ki so jo nacisti leta 1942 deportirali na Poljsko, kjer je še istega leta umrla.

Zdaj so se odločili, da sliko vrnejo njenim potomcem. "38 let po prisilni prodaji te slike bomo zdaj zadostili pravici. To je slika, ki sicer ne more govoriti, a s seboj nosi tragične usode in uničena življenja," je poudarila.

"V svetu kulture, v muzejih in knjižnicah je spomin na pregone in holokavst še vedno prisoten," je še dejala francoska kulturna ministrica, "morda bi moral biti še bolj, saj so kulturne institucije po vsej Evropi povezane in ponekod tudi vpletene v te dogodke. Del javnih zbirk so še vedno umetnostna dela in knjige, ki ne sodijo tja."

