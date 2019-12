Se je razpletla ena največjih skrivnosti iz sveta umetnosti?

Portret gospe, Gustav Klimt Foto: Wikimedia Commons Pred 22 leti je iz galerije Ricci-Oddi v Piacenzi v Italiji izginila slika Portret gospe, ki jo je Gustav Klimt naslikal med letoma 1916 in 1917. Slika je izginil, tik preden naj bi jo postavili na ogled na posebni razstavi, vse od takrat pa so se za njo izgubile vse sledi.

Nekaj mesecev po izginotju je italijanska policija odkrila zelo natančen ponaredek te slike in pojavile so se domneve, da je bila kraja uprizorjena z namenom, da bi izvirnik zamenjali s ponaredkom, toda Klimtove slike tudi po tem niso našli.

Vse do zdaj - sliko slovitega avstrijskega slikarja je v zidu galerije, iz katere je izginila, našel vrtnar, ki je z zidov čistil bršljan. Kot je povedal za italijanske medije, je na zidu opazil pločevinasto ploščo, ko jo je odstranil, pa je zagledal luknjo, ki je vodila v notranje prostore. "V vdolbini sem našel črno vrečo, v kateri je bila škatla, in najprej sem mislil, da gre za smeti," je povedal italijanskim novinarjem. Ko so v galeriji škatlo odprli, pa so zagledali dolgo pogrešano sliko.

Zdaj morajo potrditi, da je to res izvirnik

V galeriji Ricci-Oddi so za britanski časopis The Telegraph povedali, da jih je odkritje neznansko razveselilo, čeprav morajo zdaj dokončno potrditi, da gre res za Klimtov izvirnik. "To bi bilo najlepše božično darilo," je izjavila predstavnica galerije Laura Bonfanti, "seveda pa morajo zdaj strokovnjaki potrditi, da gre za izvirnik. Na prvi pogled in sodeč po voščenih pečatih in žigih na hrbtni strani slike se zdi, da je to res izvirna slika."

Kako se je slika, katere vrednost ocenjujejo na 60 milijonov evrov, znašla v tem skrivališču, ni jasno. Preiskovalci domnevajo, da bi jo tatovi lahko tam skrili z namenom, da jo pridejo iskat pozneje, a jim je poostren varnostni nadzor po kraji to preprečil.

