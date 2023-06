Presne in veganske čokoladne kroglice, ki jih obožujejo tudi vsejedci #video

Minimalistične in slastne veganske kroglice so vedno prava izbira, ko potrebujemo nekaj sladkega, dobrega in preprostega. Narejene so v nekaj minutah, potrebujemo pa le nekaj sestavin. Veganske kroglice so tudi odlično in zdravo darilo za sladkosnede prijatelje.

Skupaj s študentko drugega letnika Manco Rehberger z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled smo se prepustili ustvarjanju v šolski kuhinji v blejskem hotelu Astoria. Tam se študenti gostinstva učijo vseh kuharskih, slaščičarskih in drugih kulinaričnih veščin, s katerimi bodo svojim bodočim gostom predstavili slovenske gurmanske posebnosti. Veliko študentov že med študijem nabira izkušnje v različnih restavracijah in slaščičarnah, tudi Manca, ki končuje drugi letnik šolanja.

Izdelava veganskih kroglic je podobna eksperimentiranju. Imamo osnovni recept, ki pa ga lahko po mili volji prilagodimo svojemu okusu in zalogam v shrambi. Upoštevati moramo nekaj zakonitosti: potrebujemo sestavino, ki poskrbi za sladkobo. V tem primeru so to datlji, brusnice dodajo kiselkasto svežino, oreščki hrustljavost, kokos poskrbi, da se sestavine dobro povežejo med seboj, kakav v prahu pa prispeva nepogrešljiv čokoladni okus. Za vse, ki so še posebej sladkosnedi, lahko dodamo kakšen javorjev sirup ali pa kar drobno mlet kristalni sladkor.

Foto: Ana Kovač

Vse te sestavine lahko zamenjamo s podobnimi, namesto brusnic lahko dodamo rozine, namesto datljev pa suhe marelice. Indijske oreščke lahko nadomestimo z mandlji, lešniki, pistacijami ali kakšno drugo vrsto oreškov. Glavna prednost veganskih kroglic je, da jih ni treba toplotno obdelati, da so dolgo obstojne, ker ne vsebujejo mlečnih izdelkov in jajc, ter da so zaradi tega prijazne do vseh, ki so občutljivi na ta živila.

Če želimo veganske kroglice še malo obogatiti, jih posujmo z narezanimi oreščki, kakavom ali kokosom, lahko pa jih prelijemo z vegansko čokolado. Zelo lepo se bo obnesla rožnata "raspberry" čokolada za preliv.

Kot prigrizek za energijo, zajtrk ali posladek

Foto: Ana Kovač

Veganske kroglice so tako polne hranljivih snovi, da jih z lahkoto užijemo za zajtrk, malico, prigrizek ali posladek, zelo praktične pa so tudi kot energetsko bogat prigrizek na poti. Če jim dodamo lanena semena, semena chie in ščepec soli, bodo še bolj izdatne. Za bolj kremasto strukturo jim lahko dodamo malce avokada.

Recept: veganske kroglice

Manca Rehberger z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled Foto: Ana Kovač

Sestavine za 15 kroglic:

100 g brusnic

12 datljev

80 g indijskih/mešanih oreščkov

20 g kokosa

20 g kakava v prahu

2 žlici sladkorja AGRAGOLD

Foto: Ana Kovač

Priprava

Vse sestavine zmeljemo v mešalniku, da dobimo drobljivo maso. Dobljeno maso lahko takoj oblikujemo v poljubno velike kroglice.

Če jih pripravljamo za večjo pogostitev, kjer bo postrežba v slogu grižljajev, naj bodo kroglice težke približno 20 gramov. Malce večje kroglice pa so lahko težke do 50 gramov.

Za drobljenje sestavin vedno uporabljamo mešalnik oziroma kuhinjskega robota, nikoli paličnega mešalnika, ker mase ne bomo mogli dobro zmleti. Med oblikovanjem jih moramo kar dobro stisniti v kepo, da se oblikuje lepa kroglica. V hladilniku jih lahko hranimo do enega tedna.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Veganske kroglice so pripravili na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Z nami je ustvarjala Manca Rehberger. Foto: Ana Kovač Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji. Na VSŠ Bled se izobražuje in usposablja visoko strokoven kader, ki bo s svojim znanjem, veščinami in gostoljubnostjo uspešno ter trajnostno razvijal turizem, gostinstvo in velnes. Foto: Ana Kovač

