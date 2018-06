Indira Ekić: V hrani sem videla sovražnika #intervju

V petek se je z velikim finalom končal šov The Biggest Loser Slovenija , mi pa smo se z lansko tekmovalko in letošnjo komentatorko šova pogovarjali o tem, kako je sama doživljala lansko in letošnjo sezono, kako ji je šov spremenil življenje in kako se ji je uspelo znebiti nezdravih navad.

Foto: Bojan Puhek Indira Ekić je eden najbolj prepoznavnih obrazov šova The Biggest Loser Slovenija na Planet TV. V prvi sezoni šova, v kateri se je uvrstila v finale, je shujšala skoraj 30 kilogramov, predvsem pa ji je uspelo popolnoma spremeniti način življenja, poudarja. V šov se prijavila (tudi) zato, da bi nekdanjemu fantu pokazala, kaj je izgubil, potem pa je zaradi te odločitve našla novo ljubezen.

Tokratno sezono The Biggest Loser Slovenija je spremljala "od zunaj", sodelovala je kot komentatorka v oddaji Od težaka do junaka. Zanimalo nas je, kako je doživljala letošnjo sezono, pa tudi kako je njeno življenje videti zdaj, ali še vedno redno trenira in se zdravo prehranjuje, kako se spopada z medijsko pozornostjo in spletnimi komentarji ter ali jo bomo v prihodnosti spet videli na televiziji.

V prejšnji sezoni ste bili tekmovalka, tokrat pa komentatorka šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS). Kakšen je bil občutek spremljati letošnje tekmovalce kot nekdo, ki je vse to že doživel?

Bilo je zelo težko. Težko je komentirati nekoga, ki ga povsem razumeš. Spraševali so me, češ, kaj si misliš o tem ali onem, ali je v redu, da ne jedo in podobno. Meni pa je težko soditi in komentirati dejanja ljudi, ker vem, kako jim je. Jaz sem bila v njihovi koži.

Ko zdaj pogledate nazaj – bi se še enkrat odločili za vstop v šov?

Nisem prepričana. Vesela sem, da sem zdaj tu, kjer sem, da sem popolnoma spremenila svoj življenjski slog. Zaradi tega se je vsekakor splačalo. Bilo je pa peklensko.

Imate kakšen nasvet za tekmovalce, ki so v petek končali šov?

Veliko težje je obdržati želeno težo kot pa shujšati. Shujšaš že, zmanjšaš vnos kalorij in to je to. Vzdrževati težo pa je veliko bolj zahtevno, ker se moraš dejansko najti v tem novem načinu življenja.

Foto: Bojan Puhek

Če si vse svoje življenje jedel nezdravo in nisi nikoli telovadil, bodo tisti trije meseci, ki si jih preživel v šovu, pravi šok za telo. Potem pa prideš ven in naenkrat so okoli tebe skušnjave, telo pa se začne upirati, češ, daj mi vse to nazaj. Takrat bi pojedel vse, kar vidiš, in v tistem trenutku moraš imeti glavo "poštimano", da se lahko temu upreš.

Jaz sem recimo zelo sladkosneda, ampak se zdaj temu znam upreti. Ko grem mimo avtomata s čokoladicami, rečem: Lahko bi te pojedla, ampak te ne bom! (smeh, op. a.) Dejansko si to rečem na glas in to mi resnično pomaga.

Kaj so največje spremembe v primerjavi z vašim življenjem pred šovom?

Sladkor se mi je začel upirati, prej pa se jaz nisem mogla upreti sladkarijam. Prav ti avtomati s sladkarijami so bili najhujši. Trije snickersi na dan zame niso bili nič, ves čas sem jedla pice, njoke … Nikoli nisem pojedla niti ene "dobre", zdrave stvari. Zelenjave pred šovom sploh nisem jedla.

Zdaj pa si recimo sploh ne predstavljam dneva brez zelenjave, medtem ko sladkor jem res samo ob posebnih priložnostih, če sem recimo na kakšnem praznovanju in podobno. Dejansko se mi je v glavi zgodil neki "klik".

Kako pa ste to dosegli?

Moj partner Matic, sicer osebni trener, ki sem ga spoznala med pripravami na finale lanske sezone, me je naučil, da o hrani razmišljam popolnoma drugače. Če ne bi imela njega, bi se verjetno hitro vrnila na staro pot, ker nisem imela zdravega odnosa do hrane.

Foto: Bojan Puhek

Ko se je šov končal, nisem skoraj nič jedla. Govorila sem si, da se bo vse, kar bom pojedla, zasidralo v meni in se bom spet zredila. Imela sem popolnoma napačen odnos do hrane, v njej sem videla sovražnika.

Zdaj je drugače, zdaj imam to v glavi urejeno. Ne moreš biti večno na dieti, slej ko prej boš imel dovolj tega. Vem, da moram jesti kakovostno hrano, če hočem kakovostno živeti. Ljudje potrebujemo gorivo, in če vase daješ kakovostno gorivo, boš dobro deloval.

Kakšni so zdaj vaši fitnes cilji, si želite še shujšati?

Že odkar sem bila v šovu, je moj cilj, da spremenim način življenja. To mi zdaj uspeva, se pa ne ženem več tako, kot sem se prej. V šovu sem imela cilj priti pod 70 kilogramov, zdaj pa mi je bolj kot kilogrami pomembna oblika telesa. Če vidim, da mi obleka pristaja in če se dobro počutim, sem srečna, pa tudi če imam kilogram ali dva več. Na tehtnico sploh ne stopim več, ker se preprosto dobro počutim v svojem telesu.

Dobro pa se počutim predvsem zato, ker skušam prav vsak dan najti čas za trening. Pa tega ne počnem zaradi postave, ampak zaradi počutja. Če kakšen dan telovadbo izpustim, se preprosto čudno počutim.

Omenili ste, da ste že med šovom spoznali zdajšnjega partnerja. Ali še vedno skrbi za vaš jedilnik in treninge?

Ja, Matic mi pomaga pri vsem, sestavlja mi jedilnik in treninge, pri tem pa se mi tudi prilagaja. Jaz recimo pri treningu resnično ne maram izpadnih korakov. Sestavlja mi drugačne vaje, ki jih imam rada, zato z užitkom telovadim. Prav tako si z užitkom pripravim solato, ker me je naučil, da je zdrava hrana lahko res okusna in kako si lahko jedi prilagodim, da mi bodo všeč. Ne maram recimo kumar, rada pa imam kisle kumarice (smeh, op. a.).

Matic in Indira sta se zaljubila med pripravami na finale The Biggest Loser Slovenija.

Ste se s Ptuja preselili k njemu v Ljubljano?

Da, k Maticu sem se preselila že januarja, takoj po finalu TBLS, v Ljubljani tudi delam. Zakupila sem stol v kozmetičnem salonu in zdaj se z ličenjem ukvarjam tu, sicer pa sem si zadala tudi cilj, da leta 2018 diplomiram, študiram za medicinsko sestro. Je pa ličenje moja strast, to obožujem in s tem se želim še naprej ukvarjati.

Je na obzorju poroka?

(Smeh, op. a.) O tem ne razmišljava, midva živiva z danes na jutri. Vse se je zgodilo tako zelo hitro, še sama ne vem, kako. Bilo je kar naenkrat, kot strela z jasnega! Nikoli ne bi verjela, da se mi bo zgodilo kaj takega, da obstaja popoln moški, ampak Matic je res popoln. Moram reči, da trenutno uživam življenje na polno.

V drugi sezoni TBLS ste se preizkusili kot komentatorka v oddaji od Težaka do junaka – vas zanima televizijska kariera?

Moram reči, da sem se v tem res našla, zelo sem se povezala z vsemi, na Planet TV mi je vrhunsko delati, ker se praktično z vsemi poznam. Res pa je, da za delo na televiziji potrebuješ podlago, trenirati moraš govor, jaz pa sem vse to počela bolj po domače, nekaj na hitro povem in pol gledalcev me ne razume (smeh, op. a.).

Foto: Bojan Puhek

Ste vsekakor eden najbolj prepoznavnih obrazov TBLS - kako se spopadate s pozornostjo ljudi in medijev?

Tega nisem vajena, ne bom pa rekla, da mi ni všeč, ker to ne bi bilo res. Odzivi so seveda različni, ampak mene zanimajo samo pozitivni ljudje. Na Facebooku je kup negativnih komentarjev, ampak se na to ne oziram. Tistim, ki sem jim všeč, sem tako ali tako všeč. Za tiste, ki jim nisem všeč, lahko storim karkoli, pa jim še vedno ne bom všeč.

Pred kratkim so na nekem športnem dogodku v Ljubljani dekleta čakala v vrsti, da bi se fotografirala z mano. Res je bilo pozitivno vzdušje, vsi so mi čestitali za doseženo, mi govorili, da jih motiviram s svojo željo in voljo. Takšne stvari me dvignejo, krasno je, če si ljudem v navdih. Ogromno ljudi me recimo sprašuje za nasvete, ogromno časa preživim na telefonu, ker odgovarjam na sporočila mladih deklet.

Ni pa mi všeč, ko me recimo ljudje na ulici in v avtobusu gledajo, se pogovarjajo, ali sem jaz ta iz šova, in komentirajo: "V živo pa je malo bolj debela kot na Instagramu." Take negativne nastrojenosti ne maram.

Verjetno pa ste ob prijavi v šov vedeli, da se boste tako in drugače razgalili pred vso Slovenijo.

Pravzaprav si nisem predstavljala, da bo tako, nisem si mislila, da nas bo gledalo toliko ljudi. Pred šovom sem bila popolnoma zaprta vase, z nikomer se nisem upala pogovarjati in izraziti svojega mnenja, ves čas sem se obremenjevala s tem, kaj bo kdo rekel.

Foto: Bojan Puhek

V šov sem šla preprosto zato, ker sem hotela spremembo v svojem življenju, želela sem si shujšati, nisem pa se zavedala, kaj bo prišlo s tem. Da bom medijsko izpostavljena, da bodo moji temni trenutki vsem na očeh, da bom pred vso Slovenijo hujšala in se vsak petek slekla za tehtanje.

Potem pa se je izkazalo, da sem spremembo v svojem življenju dosegla prav zaradi vsega tega. Zdaj znam tudi v težkih trenutkih videti dobre stvari v življenju, zaradi katerih grem naprej.

Kako pa je bilo, ko ste po izolaciji med šovom prišli nazaj v "resnični" svet?

Ko sem prišla domov, mi je mama rekla: "Ko boš šla na Facebook, komentarjev ne jemlji osebno, prosim. To so ljudje, ki nimajo življenja, ki sedijo doma s pico in kokakolo v roki in pišejo komentarje."

Seveda sem te komentarje kljub temu prebirala in seveda me je zabolelo, ampak sem ugotovila, da ima mama prav, to so ljudje, ki drugim ne privoščijo nič dobrega.

Veliko več mi pomenijo ljudje, ki na cesti pristopijo k meni in mi iskreno povejo: "Ti si moj navdih, zaradi tebe sem shujšala 30 kilogramov, zaradi tebe sem zapustila fanta, ki me ni znal ceniti." To mi res ogromno pomeni.