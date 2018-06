V živo: Kdo bo zmagovalec druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija?

V drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija je pred nami le še zadnje tehtanje in kmalu bo znano, kdo je izgubil največ kilogramov. Razburljiv večer vodi Marko Potrč, obeta pa se nam več presenečenj, tudi glasbeno.

Trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič tokrat ne nosita trenirke, ampak svečano opravo. Foto: Ana Kovač

Finale si bo ogledala tudi tekmovalka iz prve sezone, Indira Ekić. Foto: Ana Kovač

Po 11 tednih odrekanj, preizkušanja svojih sposobnosti in zmogljivosti, po napornih treningih in veliki borbi se za zmago tokrat poteguje pet junakov: Željko Živković, Maja Drolc Begović, Edo Mesič, Blaž Hudelja in Klara Hrovat Vidmar.

Kaj je tik pred finalom povedala Lili Rodošek, kreativna producentka šova?

Napet večer se je začel tako, da so se v studio vrnili izpadli tekmovalci. Torej tistih 12, ki se jim ni uspelo prebiti do velikega finala.

Prvi je na oder k Marku Potrču prišel Gregor Škoflek, ki je v drugi sezoni šova imel kar dve priložnosti. Potem ko je prvič izpadel, se je čez nekaj tednov znova vrnil. S seboj na veliki finale je prinesel hlače, ki jih je nosil pred vstopom v šov, in razlika v konfekcijski številki je bila očitna.

Naslednja se je voditelju pridružila Petra Plevnik, ki je povedala, da je od šova veliko odnesla: ''Tako veliko brco v rit sem odnesla. To je pravzaprav samo začetek.'' Ervina Varcar je bila tista, ki je izpadla po prvem tehtanju. ''Čeprav sem bila tu kratek čas, sem se ogromno naučila in dobila motivacijo za naprej,'' je povedala.

Foto: Ana Kovač

Eva Aljančič Foto: Ana Kovač

Nato je prišel občinstvo pozdravit Matic Kos. Včasih se je sramoval hoditi na bazene, danes je vse drugače, je ponosno razkril. Povratnik iz prve sezone, Henrik Lutz, je ob prihodu v studiu požel močan aplavz in zaslišal vzklikanje svojega imena. Marko mu je rekel, da je zelo napredoval. Ekipi se je nato pridružila Eva Aljančič, ki se je pokazala v malce drugačni luči: s skodranimi lasmi in v elegantni mali črni oblekici, ter Tomaž Kostanjšek.

Manjkati ne sme niti Katja Ficko, ki je šov zaznamovala s prav posebno zgodbo, s katero je navdihnila mnoge. Priznala je, da trpi za alopecijo, boleznijo, zaradi katere je popolnoma plešasta, brez obrvi in trepalnic.

Na veliki oder so nato prišli še Rebeka Kanc Markanovič, Simon Kos in Rok Damiš.

V ponedeljek ob 22. uri na Planet TV ne zamudite še posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.