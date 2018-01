Bojan shujšal neverjetnih 74,4 kilograma in zmagal v šovu The Biggest Loser Slovenija

Po 14 tednih smo dobili velikega zmagovalca prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija. To je postal Bojan Papež, ki mu je v treh mesecih uspelo shujšati kar 74,4 kilograma. Ob vstopu v šov je Bojan tehtal 176,6 kilograma, danes pa se je tehtnica ustavila pri 102,2 kilograma.

Bojan je v preteklosti že nekajkrat razmišljal o tem, da bi se prijavil v katerega od resničnostnih šovov, a si je na koncu vedno premislil. Tokrat je bilo drugače, v šov se je prijavil, ker si je želel korenito spremeniti svoje življenjske navade in se končno naučiti zdravo prehranjevati. "Pred prihodom v šov sem jedel zelo nezdravo, zelenjave skoraj nisem jedel," je bil odkrit Bojan, ki je prve treninge opravil le s težavo.

"Hodil sem na spodnje stranišče v hiši, ker je bila tam polica, da sem se lahko naslonil, tako močno so me bolele mišice. Nisem mogel sedeti za mizo, le s težavo sem prišel na avtobus, tako zelo so me zdelali prvi treningi," priznava in dodaja: "Če bi imel takrat možnost oditi domov, bi šel takoj."

A je vztrajal, vztrajal je vse do konca, do velikega finala. Na izločanju se je v 14 tednih znašel le enkrat. V 12. tednu je doživel pravi šok, ko je tehtnica pokazala ničlo. V tistem tednu ni shujšal niti grama. "Že pred tehtanjem sem imel slab občutek, potem pa sem doživel pravi šok," je skrušeno dejal po tehtanju. Upal je, da ga njegovi sotekmovalci ne bodo izločili na glasovanju. Fantje so se po moško držali dogovora in Bojana obdržali v igri.

Že v naslednjem tednu je bila zgodba povsem drugačna. Ko je stopil na tehtnico, je ta pokazala kar šest kilogramov manj in veselje je bilo seveda nepopisno. "Malo me je bilo strah, a sem imel dober občutek," mu je odleglo po tehtanju.

V 14 tednih je dosegel neverjetno preobrazbo. Ko je vstopil v šov, je tehtal že 176,6 kilograma, danes pa ime le še 102,2 kilograma, kar je neverjetnih 74,4 kilograma manj oz. 42,13 odstotka njegove prvotne teže.

Pred finalom na manj kot 500 kalorijah dnevno

V zadnjih dneh pred finalom je zaužil le še kakšnih 500 kalorij dnevno, treniral pa je po več ur na dan. Ves trud in vsi pretečeni kilometri ter ves znoj so zdaj bogato poplačani. Pred finalno oddajo je dejal, da bi si najbolj želel odpreti domači hladilnik in pojesti kakšen košček domače klobase. Verjamemo, da se mu bo po tednih odrekanja in nešteto urah treningov še kako prilegla.

Trdno je odločen, da se nikoli več ne bo tako zelo zapustil, kot se je to v zadnjih letih. "Preveč smo se trudili, da bi zdaj kar vse vrgli stran," je dejal.

Ves čas mu je ob strani stala njegova družina, partnerica in dve mali princeski. Družino je v 14 tednih videl le dvakrat, prvič, ko je v vojaškem tednu najhitreje opravil s poligonom in si za nagrado prislužil obisk domačih, drugič, ko so mu poslali novoletno videočestitko. "Težko je, ko jih vidiš in jih še toliko bolj pogrešaš," je dejal Bojan, ki se v vseh teh tednih ni niti enkrat samkrat zlomil. Vse od začetka pa je veljal za velikega favorita, ki je iz tedna v teden dokazoval, da se s trdim delom in železno voljo lahko doseže neverjetne rezultate.

Nagrada za promocijo turistične kmetije Papež

Bojan je za zmago v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija osvojil 50 tisoč evrov, že zdaj pa natančno ve, kam bo vložil osvojeni denar. "Svojo družino bom peljal v tople kraje, ker so ves ta čas, ko sem bil jaz v šovu, pridno delali na naši turistični kmetiji Papež. Seveda bo šlo nekaj denarja tudi v promocijo naših lastnih vin Papež in naše turistične kmetije," je razkril Bojan. Naprej si bo privoščil pošteno večerjo s svojo družino, ki jo je v treh mesecih najbolj pogrešal v šovu.

Indiri, Iztoku in Aleksandru ni uspelo uloviti Bojana

Bojan je že vse od začetka veljal za velikega favorita šova The Biggest Loser Slovenija in iz tedna v teden je bilo bolj jasno, da ga bo zelo težko ujeti.

V finalu so ga skušali premagati Indira, Iztok in Aleksandar, a jim to ni uspelo. Indira je do finalne oddaje izgubila 29,5 kilograma, danes pa tehta le še 73,1 kilograma. Skupno ji je tako uspelo izgubiti 28,75 odstotka teže.

Aleksandar je do finalne oddaje shujšal neverjetnih 67,7 kilograma in danes tehta le še 99,9 kilograma. Skupno je tako izgubil kar 40,39 odstotka teže.

Bojanu se je po odstotkih najbolj približati Iztok, ki je v šovu stopil kar 56,5 kilograma in danes tehta le še 82,3 kilograma. Skupno je izgubil kar 40,71 odstotka teže.

Najuspešneje je doma hujšal Boštjan

Izmed 12 tekmovalcev, ki se niso uvrstili v finale šova The Biggest Loser Slovenija, je najuspešneje doma hujšal Boštjan, ki je skupaj izgubil 42 kilogramov oz. 33,02 odstotka teže. Danes tako tehta le še 85,2 kilograma.

