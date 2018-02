Veliko presenečenje za Petra Slatnarja

Po prvi skakalni preizkušnji na olimpijskih igrah v Pjongčangu je imel razlog za zadovoljstvo tudi slovenski podjetnik Peter Slatnar. Robert Johansson je namreč z njegovimi smučmi skočil do brona, kar na manjši napravi ni pričakoval praktično nihče, saj je Norvežan znan kot dober letalec in ima raje večje naprave. Ta medalja je bilo pravo presenečenje in darilo za Slatnarjevo ekipo, ki se lahko pohvali, da je imela pri vsaki od treh medalj prisotnega nekaj svojega materiala.

"Zelo sem zadovoljen, da mu je uspelo. Da ni bil na četrtem mestu. Na pravi tekmi je prišel na oder za zmagovalce. Za manjšo napravo tega nismo pričakovali in smo presenečeni ter veseli. Na manjši napravi je vedno vse mogoče. To se je videlo pri našem Petru Prevcu. Če bi tudi v prvo naredil takšen skok … V drugo je naredil res pravega. Enkrat so mu bogovi vetra pomagali. Če bo tako skakal, ga ne bodo dobili dol. Sicer pa sem zelo vesel za Roberta Johanssona in tudi Tilna Bartola ter MacKenzija Boyd-Clowesa. Super sem zadovoljen," je Peter Slatnar pohvalil nastope skakalcev, ki nastopajo na njegovih smučeh, in se hkrati dotaknil tudi Prevca, ki v tej sezoni nastopa na Fischerjevih smučeh.

Ob Johanssonu se je sicer na srednji skakalnici v Pjongčangu najbolj smejalo zlatemu Nemcu Andreasu Wellingerju in srebrnemu Norvežanu Johanu Andreju Forfangu.

A bron Johanssona ni edina medalja, pri kateri je imel Slatnar prste vmes, saj najboljši skačejo tudi z njegovim okovjem: "Wellinger ima sicer nemške glave, od podjetja, ki proizvaja stvari za bob in sankanje. Ima pa verjetno tudi kakšne naše dele. Oba Norvežana imata v celoti naše okovje." S tem je mislil še na Forfanga.

Osrednji junak na srednji skakalnici: Robert Johansson, Andreas Wellinger in Johan Andre Forfang. Foto: Sportida

Njegov paradni konj v tej sezoni je brkati Johansson in Norvežana so mnogi še lani gledali postrani ter ga označevali kot muho enodnevnico, potem ko je na novoletni turneji v Innsbrucku osvojil drugo mesto. "Res sem vesel zanj. Takrat v Innsbrucku so govorili, da je imel srečo. A je naredil lep napredek in lepo meša štrene najboljšim," pravi Slatnar.

Norvežani strogo in jih zanimajo malenkosti

Zanj je naredil več smučk, so pa bile zahteve z norveške strani. A bolj od serviserja, ki je po besedah Slatnarja zelo strog: "Vse premeri in vsaka malenkost ga moti, kar je tudi prav, saj to pomeni, da gre za perfekcionizem. Vesel sem, da je tako, ker dobim prave podatke nazaj. Pomembno je, da ima Robert hitrost. Vedno je med najhitrejšimi. Na Norveškem ima tudi odličen servis. Dobro delajo in to se pozna."

Dobil je dva centimetra krajše smuči, ker je nekoliko shujšal. Foto: Sportida

Ima pa Norvežan zdaj dva centimetra krajšo smučko, saj je shujšal in je bil prelahek za prejšnjo. Ta mu zelo dobro ugaja, kar je pokazal tudi na zadnji postojanki pred olimpijskimi igrami v Willingenu, kjer je smuči preizkusil in bil na posamičnih preizkušnjah četrti in osmi.

Upa, da bodo dobili zeleno luč

Slatnar prav tako gleda v prihodnost, saj bi rad v skoke pripeljal podjetja, ki bi oglaševala na smučeh. To bi bilo za proizvajalce smuči, kot je on, dobrodošlo, prav tako pa za skakalce, saj bi od sponzorjev dobili dodaten denar.

Bodo njegove smuči kmalu polepljene s sponzorji? Najprej jih mora Mednarodna smučarska organizacija (FIS) spustiti v svojo družino. Foto: Vid Ponikvar

"S sponzorji se že zdaj dogovarjamo. Po Planici bomo to predstavili v Švici, nato pa bodo, upamo, junija v Grčiji na kongresu potrdili. Če bomo uspešni, bodo skakalci s polepljenimi smučmi novih sponzorjev skakali že na tekmah poletnega grand prixa. Nekaj podjetij je resnih. Za zdaj so tuja, a sem tudi nekaj paradnih konjev iz Slovenije kontaktirali in moram reči, da obstaja zanimanje. Za relativno majhen denar dobijo ta podjetja veliko reklamo. Denar je dobro naložen. Govoril sem tudi z nekaterimi najboljšimi skakalci, če bi prišli pod naše okrilje, in vsi pravijo, da ni nihče poročen z nobeno smučko. Vse je odvisno od denarja. In s prihodom teh podjetij bi imeli skakalci veliko korist, zlasti finančno."