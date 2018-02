Legendarni Malysz stresel jezo: To je bila parodija

Skakalna tekma na srednji skakalnici v Pjongčangu se je začela 10., končala pa 11. februarja. Veter je namreč pihal zelo močno, tako da so morali imeti skakalci tudi nekaj sreče. Na koncu so se medalj veselili Andreas Wellinger, Johan Andre Forfang in Robert Johansson.

Najtežje trenutke sta preživljala naš Peter Prevc in Simon Ammann. Slovenski skakalni šampion v prvi, švicarski v drugi seriji. Našemu skakalcu so zaradi močnega vetra trikrat prižgali rdečo luč, Ammannu pa celo štirikrat. To sicer ne bi bilo toliko nenavadno, če ne bi bilo tako mrzlo. Zgoraj sta kot ogrinjalo dobila tanko odejo, vendar sta bila ob doskoku vidno premražena, kar je poudaril tudi slovenski skakalec.

Preberite še:

Prevc poudaril, da tako v življenju še ni zmrzoval

"Ne vem, kaj je bilo hujše, veter ali mraz. Ne spomnim se, da bi me kdaj tako zeblo. Običajno se potim tudi pri okoli 0 stopinjah Celzija, danes sem dol prišel z zmrznjenimi prsti. Nisem imel prostora, da bi se lahko ogrel, po drugi strani pa dresi niso narejeni za veter in mraz," je dejal Prevc. Da je bilo izjemno mrzlo, je izpostavil tudi glavni trener naše reprezentance Goran Janus.

Peter Prevc je po finalnem skoku izlil jezo iz sebe, potem ko je imel v prvi seriji obilico smole. Foto: Getty Images

Za poljske medije se je nato razgovoril Adam Malysz, ki se je po prvi seriji veselil dvojnega poljskega vodstva, potem ko je bil najboljši Stefan Hula, Kamil Stoch pa si je mesto delil s Forfangom.

"Narejene je bilo veliko škode"

Veliko razočaranje v poljskem taboru, ki je imelo po prvi seriji dva tekmovalca povsem na vrhu. Foto: Sportida

"Še zdaj ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Pri zadnjem skoku Hule ne verjamem v kompenzacijo. Na radiu sem namreč slišal, da so trenerji govorili, da ima zelo slabe razmere. Tokrat to ni bil šport. Bila je loterija. Razmere so bile nepoštene in takšne tekme ne bi smelo biti. Do velike skakalnice imamo tri proste dni in bi tekmo lahko prestavili na kakšen drug dan. Veliko trenerjev je protestiralo tehničnemu delegatu. Poglejte Ammanna, ki so ga kar petkrat potegnili z zaleta. Nimam besed. V svetovnem pokalu se gredo športniki nazaj ogret v prostore, tu so pa zaradi pomembnosti tekmovanja želeli zaključiti. Ne glede na ceno. Ampak je bilo narejene veliko škode. Štiri leta čakaš na olimpijsko tekmo in se to zgodi," se je Malysz razgovoril za skijumping.pl.

"Pristati bi morala občutno čez dovoljeno daljavo"

Prav tako se je obregnil ob vodstvo tekmovanja, ki je kljub takšnemu vetru spuščalo skakalce, da so skakali tako daleč. Wellinger in Johannson sta pristala pri 113,5 metra, Prevc pa pri pol metra manj.

Simon Ammann je moral kot Peter Prevc večkrat z rampe, ker je bil veter premočan. Foto: Sportida

"Bodimo pošteni. Če bi imela Stefan in Kamil takšne pogoje, bi skočila čez objekt. Daljava, ki bi jo morala doseči za prevzem vodstva, je bila občutno čez mejo dovoljenega za to napravo. Pristati bi morala pri 118 metrih. Ko je Stefan pri drugem pristal, sem bil prepričan, da bo dobil medaljo. Nato sem bil šokiran. Vse skupaj je bila športna parodija. Ni drugega izraza."