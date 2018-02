Prezebli in jezni Goran Janus si je vendarle oddahnil

Iz skakalnega tabora

Peter Prevc je bil v soboto najboljši Slovenec, a daleč od območja kolajn. Foto: Stanko Gruden, STA

"Jezen sem. A to so olimpijske igre. Za vrhunski rezultat se mora poklopiti vse," je v nedeljskih zgodnjih jutranjih urah, ko se je po maratonski tekmi na srednji skakalnici, ki sta jo zaznamovala spremenljiv in močan veter in nizke temperature (občutek, -20 stopinj), spustil s trenerskega stolpa v olimpijskem skakalnem središču Alpensia, dejal trener slovenske skakalne ekipe Goran Janus.

Ob tem je pohvalil debitantski nastop Tilna Bartola (16. mesto), se razveselil finalnega skoka Petra Prevca, ki je postavil drugo daljavo dneva (113 metrov ) ter napredoval na končno 12. mesto, in se obregnil ob vodenje tekme. V nos so mu šle predvsem zavrnjene pobude za nastop predskakalca ob Prevčevem čakanju na prvi skok.

Goran Janus: z mislimi že pri sosednji skakalnici. Foto: Stanko Gruden, STA

Še nikoli ga ni tako zeblo

Je pa Janus, ki je priznal, da ga na trenerskem stolpu še nikoli ni tako zeblo, vendarle čutil tudi kar nekaj olajšanja. Če je namreč še pred dnevi diplomatsko zatrjeval, da je treba razmišljati predvsem o osvajanju srednje naprave, pa je po zmagoslavju Andreasa Wellingerja vendarle priznal: "Odleglo mi je, da je konec skakanja na srednji skakalnici. Tudi fantom je. Nič več in nič manj. Zdaj se selimo na veliko napravo."

Skakalni peterici bo dolgoletni vodja ekipe, katerega trenerski položaj še zdaleč ni več tako stabilen, kot je bil pred nekaj sezonami, namenil povsem prosto nedeljo. Že v ponedeljek načrtuje kondicijski trening, veliko skakalnico, na kateri bodo kvalifikacije pred sobotno tekmo na sporedu v petek, pa bodo lahko Prevc in druščina prvič preizkusili v sredo.

"Brez sreče, brez možnosti," pravi Damjan. Foto: Stanko Gruden, STA

Damjan: To ni olimpijska tekma

Da se veselijo daljših skokov, v en glas poudarjajo tudi skakalci. Izstopal je Jernej Damjan, ki je nastopil kot najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala, v soboto pa se je po dveh ponesrečenih poskusih le stežka sprijaznil z 28. mestom, pri čemer je nato bolj kot o svoji izvedbi razglabljal o pogojih in sreči. "Že na splošno mi ta skakalnica ni bila pri srcu. Poleg tega sem imel dvakrat slabe vetrovne razmere. Brez sreče pa si bil tukaj povsem brez možnosti," je dejal 34-letni Ljubljančan.

"Že ko smo bili tukaj na tekmi svetovnega pokala, sem videl, kakšno vlogo odigra veter. Strah me je bilo, da se bo to ponovilo. Žal se je zgodilo prav to. Zame to ni olimpijska tekma," je še dodal Damjan, eden od treh slovenskih skakalcev, ki so v olimpijski zimi že stali na stopničkah za zmagovalce.