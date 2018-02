Nekoč najboljša slovenska deskarka zaradi Koširja ni zatisnila očesa

DNEVNIK NEKDANJEGA OLIMPIJCA (15.): Polona Zupan

Polona Zupan je orala svetovno deskarsko ledino in je bila prva slovenska deskarka, ki je nastopala na tekmah svetovnega pokala in se kvalificirala na olimpijske igre (Nagano 1998). Še vedno spremlja ta šport in danes ponoči skoraj ni zatisnila očesa. Meni, da je o "fotofinišu" polfinalnega razpleta , ki je po mnenju nekaterih Žana Koširja oropal nastopa v velikem finalu, kjer bi se boril za naslov olimpijskega prvaka, brezpredmetno razpravljati, ker ga v pravilniku deskanja ni. Koširja ceni kot izredno zrelo osebnost, češko zimsko dvoživko Ester Ledecko pa vidi kot izjemen talent. "Takšni pišejo prav posebne zgodbe," pravi.

Po vsakem tekmovalnem dnevu na olimpijskih igrah v Pjongčangu na Sportalu objavljamo dnevnik nekdanjega slovenskega olimpijca , ki komentira dogajanje tistega dne.

Nekdanja deskarka Polona Zupan je prva Slovenka, ki je nastopala v svetovnem pokalu, takrat še pod okriljem Svetovne deskarske zveze (ISF). Foto: Osebni arhiv "Morda sem spala kakšno uro," nam je zaupala Polona Zupan, prva slovenska deskarka, ki je nastopala na tekmah svetovnega pokala, ko smo jo poklicali za komentar današnje deskarske preizkušnje, ki je Žanu Koširju prinesla tretjo olimpijsko medaljo.

41-letnica iz Naklega si je ob 1. uri zjutraj pogledala kvalifikacije deskarjev, nato vztrajala do paralelne ekipne smučarske tekme, vmes za trenutek zatisnila oči in bila spet na preži ob pol šestih zjutraj, ko so se začeli izločilni boji, v katere so se uvrstili trije Slovenci.

Rok Marguč je bil za stotinko sekunde prepočasen za osmino finala, tam pa sta obstala Gloria Kotnik, ki si je odkrito želela precej več, in Tim Mastnak, ki sta na koncu zasedla 15. oziroma 16. mesto. Skoraj po načrtih, s poudarkom na skoraj, se je edina paralelna deskarska preizkušnja letošnjih olimpijskih iger razpletla za 33-letnega tržiškega deskarja Žana Koširja, ki je po težavah s hrbtom, ki so že zdavnaj postale sestavni del življenja, prikazal vrhunsko predstavo, ki ga je pripeljala do bronastega odličja.

Foto: Sportida

"Košir je zrela osebnost, ki se stvari loteva premišljeno"

"Tekmo sem spremljala dokaj sproščeno. Žana dojemam kot zelo zrelo osebnost, ki se stvari loteva premišljeno. Videlo se je, da je osredotočen, umirjen, a odločen in zelo potrpežljiv, kar se je videlo po tem, kako lepo je zaključeval zavoje, čakal je in ni prehiteval …

Poleg tega sem želela videti, koliko se je deskanje od časov, v katerih smo deskali mi, spremenilo. S tem mislim na metode dela, tehnike, oblike vratc in podobno, ter ugotovila, da smo bili za svoje čase dokaj napredni," je bila zadovoljna Zupanova, nekdanja evropska prvakinja v deskanju, ki je v svoji karieri zbrala pet zmag v svetovnem pokalu, takrat še pod okriljem Mednarodne deskarske zveze (ISF), dve drugi in dve tretji mesti, kariero pa zaključila leta 2002. Prvič se je na zmagovalni oder povzpela že pri 18 letih, ko je na paralelni slalomski tekmi svetovnega pokala v Lienzu leta 1995 presenetila z 2. mestom.

V deskanju ni fotofiniša, zato fotografija iz polfinala še vedno buri duhove. Je bil hitrejši Slovenec ali Korejec? Zdaj je brezpredmetno …

Dotaknili smo se tudi največje polemike današnjega dne – polfinala deskarske tekme. Je bil hitrejši Korejec ali Slovenec?

"Težko je reči, saj v pravilniku deskanja ni fotofiniša, ampak se upošteva samo čas. Če bi bila Žan in Korejec enako hitra, bi zmagal Košir, ker je bil hitrejši v kvalifikacijah. Obstaja možnost, da je imel Žan v trenutku, ko je prečkal ciljno črto, roko previsoko nad fotocelico.

Ne vem, težko rečem, bolj se mi zdi pomembno to, da je ostal miren. Razburjenje bi vse skupaj samo še poslabšalo in lahko bi pomenilo, da Žan v malem finalu ne bi bil tako dober. Zdaj je brezpredmetno razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo, ker tako kot je, je. To je preteklost," je osvetlila svoj pogled na polfinalno odločitev, ki na družbenih omrežjih še vedno buri duhove.

Žan Košir je priznal, da ob bronu ne čuti takega veselja. Foto: Getty Images

"Če ni vesel danes, pa bo zagotovo jutri"

Zupanova je prepričana, da bo Žan kljub vsemu vesel, saj medaljo vendarle ima. "Če ni vesel danes, bo pa zagotovo jutri ali pojutrišnjem. Običajno se šele pozneje zavemo, kaj smo v življenju dosegli, morda to pride šele z družino," razmišlja nekdaj najboljša slovenska deskarka, ki je orala ledino svetovnega (več let je bila članica priznane ekipe Burton, deskarji so takrat zastopali tovarniške ekipe) in slovenskega deskanja konec 90. let prejšnjega stoletja, ko so bili časi tudi v športu precej drugačni kot danes. Ko so tekmovalci o lastnih serviserjih, fizioterapevtih in maserjih lahko le sanjali.

Rok Marguč je obstal v kvalifikacijah. Foto: Stanko Gruden, STA

Ko odloča en sam dan

Kaj reči o preostalih Slovencih na deskarski tekmi? "Verjamem, da sta Rok Marguč in Gloria Kotnik prav gotovo razočarana, a bosta verjetno že jutri pogled usmerila v prihodnost. Dokazala sta, da sodita v svetovni vrh, a dejstvo je, da na olimpijskih igrah štejejo samo medalje, o zmagovalcih pa odloča samo en dan," poudarja nekdanja deskarka, ki se je leta 1998 udeležila olimpijskih iger v Naganu (normo je takrat potrdila že na prvi tekmi sezone in bila prva Slovenka z normo za Nagano), tam pa zaradi okvare okovja v paralelnem veleslalomu pristala na 23. mestu.

41-letnica iz Naklega pri Kranju je orala svetovno in slovensko deskarsko ledino. Pod okriljem Mednarodne deskarske zveze (International Snowboarding Federation ISF) je nanizala pet zmag v svetovnem pokalu, dve drugi in dve tretji mesti. Pohvali se lahko tudi z naslovom evropske prvakinje. Foto: Osebni arhiv

Še vedno smuča in deska

Zupanova, ki je športno pot sklenila leta 2002, ko je po spletu okoliščin, ki jih ne mara pogrevati, ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju, nove izzive pa našla v družinskem podjetju Vita center v Naklem, kjer se ukvarjajo s prodajo pripomočkov za terapijo in rehabilitacijo za otroke z motnjami v razvoju, še vedno deska in smuča.

Podobno kot to dvoje na vrhunski ravni spretno kombinira češki fenomen, Ester Ledecka, ki se na alpskih smučeh in na deski enakovredno kosa z nasprotnicami. V samo tednu dni je postala olimpijska prvakinja v superveleslalomu in paralelnem veleslalomu deskarskih disciplin.

Zupanova o Ester Ledecki: Velik talent z izjemno tehniko. Foto: Getty Images Ester Ledecka – fenomen, ki krši zapisana strokovna pravila

"Ester je velik talent z izjemno tehniko. Na deski je zelo stabilna, podobno kot Žan, ki je na deski zelo eleganten. Ni me presenetila. Opazi se, da deska in smuča že od malih nog, poleg tega je zelo sproščena, še posebej v superveleslalomu, kjer v nasprotju s tekmicami ni bila obremenjena z medaljo. Ester je izjemen talent in vesela sem, da obstajajo ljudje, ki kršijo zapisana strokovna pravila. Takšni pišejo prav posebne zgodbe," je sklenila Polona Zupan, mama Ennee in Clea, ki prav tako ljubita šport.