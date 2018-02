V Sarajevu so bili hokejisti topovska hrana, danes pa delajo čudeže

Dnevnik nekdanjega olimpijca (8.)

"Za medaljo nismo imeli nobenih možnosti," nam je o današnji tekmi smučarjev skakalcev na olimpijskih igrah v Pjongčangu povedal nekdanji izvrsten skakalec in dvakratni olimpijec Primož Ulaga, že drugo zmago slovenskih hokejistov, ki so po Američanih na kolena spravili še Slovake, pa navdušen označil za pravi čudež.

Po vsakem tekmovalnem dnevu na olimpijskih igrah v Pjongčangu na Sportalu objavljamo dnevnik nekdanjega slovenskega olimpijca, ki komentira dogajanje tistega dne tekmovanja petih krogov.

Slovenski orli tudi na večji skakalnici v Pjongčangu niso pripravili olimpijskega presenečenja, ki smo si ga po tihem želeli. Preboja kljub trudu ni bilo, rezultati pa bolj ali manj v slogu celotne sezone. "Nisem presenečen, nismo imeli nobenih možnosti za odličje. Stvar je jasna, tukaj štejejo le prva tri mesta, kar nekaj pa je tekmovalcev, ki so bili vso sezono v precej boljši formi. Veliko presenečenje bi bilo, če bi naši dobili medaljo," pravi nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga, ki je nastopil na igrah v Sarajevu leta 1984 in Calgaryju leta 1988, še v reprezentanci Jugoslavije.

"Osmo, deseto mesto je naša trenutna realnost"

"To je naša realnost, Poljaki, Norvežani so predobri. Potem že zmanjka prostora. Pa Nemci tudi, imaš pet, šest tekmovalcev, ki imajo precej višjo raven forme vso sezono in tudi trenutno. Mimo njih je skoraj nemogoče priti, ker so trenutno preprosto boljši. En dober skok še nič ne pomeni. Dva Norvežana, dva Poljaka, dva Nemca, pa še kakšen Avstrijec in si že deseti. Osmo, deseto mesto je naša trenutna realnost," meni naš sogovornik.

Peter Prevc je bil danes najboljši slovenski skakalec, zasedel je 10. mesto. Foto: Getty Images

Pa na ekipni tekmi?

Ulaga je v Calgaryju z Miranom Tepešem, Matjažem Debelakom in Matjažem Zupanom osvojil srebro na ekipni tekmi. Bi lahko prav na ekipni tekmi v Pjongčangu odličje vendarle osvojili tudi današnji slovenski reprezentanti? "Samo če bi eden od Poljakov, Nemcev ali Norvežanov naredil veliko napako, sicer so medalje oddane. Nekdo bi moral imeti res veliko smolo. Te tri države pričakujem med medaljami, je pa seveda vse mogoče," odgovarja Ulaga.

Hokejisti navdušujejo

Nekdanjega predsednika Smučarske zveze Slovenije (2012–2015) so navdušili hokejisti, ki so po senzaciji nad Američani danes na olimpijskem turnirju premagali še Slovake. "Vrhunsko! Vsa čast! To so veliki skalpi. To so zmage nad državami, v katerih hokej pomeni skoraj vse. Spada med top tri športe, tako pri Slovakih kot Američanih, zato je to res pravi čudež. Da že zdržijo ta tempo, kaj šele zmagujejo."

Risi so na olimpijskem turnirju v Pjongčangu premagali Američane in Slovake. Foto: Reuters

"Si lahko predstavljate?!"

Risi so z junaškimi predstavami že sprožili pravo hokejsko evforijo, ki je okužila tudi Ulago: "Če na naslednjo tekmi zmagajo, so praktično že v boju za medalje. Si lahko predstavljate?! Vedno smo bili v B-ligi, zdaj pa to. Spomnim se Sarajeva, ko je bila reprezentanca Jugoslavije zraven samo zato, ker smo bili domačini. Takrat je bila povsod topovska hrana, zdaj pa so fantje povsem zraven. Zelo blizu medalje."

Nič kaj romantični olimpijski spomini

Pa olimpijske igre tudi pri njem oživijo spomine, ko je sam tekmoval pod petimi krogi? "Nič posebnega. Na igrah si nametan po nekih sobah v olimpijskih vaseh, vidiš malo, vse je zastraženo, povsod potrebuješ posebne akreditacije. Veliko prijetneje je na svetovnih prvenstvih, kjer je malce več druženja. Na olimpijskih igrah so športniki razmetani po različnih krajih. Nekateri so v hribih, drugi v dolini. Vsaj tako je bilo pri nas. Zelo malo smo se videli. Alpsko in nordijsko smučanje je bilo ločeno. Alpinci so bili na primer v Calgaryju, eno uro stran od nas," odgovarja 55-letni Ljubljančan.

"Vse je podrejeno temu, da bi dosegel rezultat"

Morda olimpijske igre zunanji opazovalci malo romantiziramo, tudi sam jih danes doživljal drugače, ko se je bojeval za odličja, pa je bilo bolj surovo: "Tam si 'čisto notri', v svojem tempu. Vse je podrejeno temu, da bi dosegel rezultat. Ni časa za uživanje. Samo če bi ostal po svojem nastopu, a takrat gredo vsi naprej. Hiti se dalje v lov za novimi cilji. Zelo malo priložnosti je za ogled drugih tekem, le kakšen dan ti uide, da greš malo ven, na kakšen hokej ali kaj drugega, sicer pa si večinoma notri, v svojem svetu."

Jakov Fak je Sloveniji prinesel prvo medaljo na ZOI v Pjongčangu. Lahko osvoji še eno? Foto: Reuters

Kdo bi še utegnil razveseliti Slovenijo?

Igre v Pjongčangu se počasi prevešajo v drugo polovico. Kje vidi še kakšno priložnost za morebitno slovensko medaljo? "Ne vem sicer, kako je s Flisarjem, a kandidat za odličje je še Fak, pa hokejisti," pravi in dodaja: "Medalje v resnici sploh nisem pričakoval. Fak je bil kandidat, ampak vsi vemo, kako so se igre zanj začele. Takrat sem rekel, da bo medalja kar velika zgodba, zdaj se je zgodila, morda se bo še ena, več pa ni realno."

Kaj pa deskarji? "No, Žan Košir bi bil lahko še kandidat, ampak je težko verjeti," meni Ulaga.