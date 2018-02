Zadišalo je po Sarajevu 1984, ko niso mogli verjeti svojim očem

Dnevnik nekdanjega olimpijca (7.)

Visok poraz Slovenije proti Rusiji (2:8) ni presenetil nekdanjega hokejista Igorja Beribaka, ki je pred 34 leti na olimpijskih igrah v Sarajevu tudi sam občutil moč ruskih oklepnikov. "Na žalost je bilo po rezultatu res tako videti," se je odzval na opazko, da je v zraku visela ponovitev rezultata proti Sovjetski zvezi iz Sarajeva (1:9), ko člani Jugoslavije niso mogli verjeti, da so enkrat ukanili Vladislava Tretjaka. Še naprej zaupa našim fantom in jim želi, da v soboto s spočito glavo planejo po Slovakih . Ob tem čestita Jakovu Faku in upa na ugodnejši veter skakalcem.

Slovenska hokejska reprezentanca je v petek občutila moč Rusije (2:8), kar ni niti malo presenetilo nekdanjega člana slovenske in jugoslovanske hokejske reprezentance Igorja Beribaka, ki danes hokejsko znanje predaja mladim.

"Glede na to, da so prvo tekmo proti Slovakom izgubili, je bilo to, kar smo videli danes, zame kar pričakovano. Niso si mogli privoščiti še enega poraza proti kakovostno slabši reprezentanci. Mislim, da so bili po Slovaški deležni tudi kritik, tako da so morali pokazati res vse. Po mojem mnenju so igrali kar na stotih odstotkih, in to večino tekme." "Upam, da bodo fantje tekmo z Rusi čim prej pozabili, da se zavedajo, proti kakšni ekipi so igrali, in da bodo v soboto proti Slovakom prikazali igro, kot so jo ob koncu proti ZDA." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Povedli so s 5:0, pa so še kar igrali trdo, drsali, hoteli še več zadetkov, niso se ustavljali. V preteklosti smo verjetno že igrali proti boljši ruski reprezentanci z NHL-ovci, a so ti ob visokem vodstvu vedno nekoliko stopili s plina, tokrat žal ne. Rezultat je kar realen, morda smo dobili kakšen zadetek preveč, a nimamo kaj, bili so precej boljši in so zasluženo visoko zmagali," je Rusom čestital 53-letnik, ki v zbornaji komandi kot večina vidi glavne favorite za olimpijsko zlato.

"Mislim, da bodo s tako igro kar v vrhu olimpijskih iger, da bodo igrali za prvo mesto. Je pa tako, da je na olimpijskih igrah mogoče marsikaj, kar se je pokazalo ob njihovi tekmi s Slovaki."

"Upam, da se zavedajo, proti kakšni ekipi so igrali"

"V preteklosti smo verjetno že igrali proti boljši ruski reprezentanci z NHL-ovci, a so ti ob visokem vodstvu vedno nekoliko stopili s plina, tokrat žal ne." Foto: Guliver/Getty Images

Beribak je leta 1984 kot 19-letnik z jugoslovansko reprezentanco nastopil na domačih olimpijskih igrah v Sarajevu. Takrat je ekipa, sestavljena zgolj iz slovenskih hokejistov, prav tako igrala proti Rusom oziroma večinoma "ruski" Sovjetski zvezi, ki je brez poraza osvojila olimpijski turnir.

Jugoslavija jim je takrat priznala premoč z 1:9 in bila ena redkih, ki ji je uspelo poslati plošček za hrbet Vladislava Tretjaka. Ob zadetku je domača ekipa le stežka verjela, da je premagala legendarnega vratarja. Več o spominu na igre pred 34 leti si lahko preberete v sivem okvirju ob koncu članka.

V Pjongčangu je ob vodstvu Rusije z 8:1 zadišalo po rezultatu iz Sarajeva. "(smeh, op. a.) Na žalost je bilo po rezultatu res tako videti, a taka tekma pač pride. Upam, da jo bodo fantje čim prej pozabili, da se zavedajo, proti kakšni ekipi so igrali, in da bodo jutri prikazali igro, kot so jo ob koncu proti ZDA," se je na opazko odzval Beribak in pogled usmeril proti soboti.

Vzeti dobro s tekme z ZDA, pustiti slabo s tekme z Rusijo

Naši hokejisti bodo v soboto ob 13.10 namreč spet v akciji. Na zadnji tekmi skupinskega dela jim bodo nasproti stali Slovaki. Čim več nabranih točk proti Slovaški bi Sloveniji prineslo boljše izhodišče za repasaž, v katerem se bo osem izbranih vrst borilo za četrtfinale.

Upa, da bodo proti Slovakom prikazali predstavo, podobno zadnji tretjini proti ZDA. Foto: Stanko Gruden, STA "Pomembnejša tekma nas čaka v soboto, ker če izgubimo proti Slovakom, nismo z zmago z ZDA naredili skoraj nič. No, seveda smo, to je izjemen dosežek, a na koncu bi lahko bili kljub odmevni zmagi zadnji. Lahko pa smo drugi, saj je tako izenačeno. Verjamem, da se Slovake da premagati. Če bi jih, potem bo to res nov lep dosežek."

Fantje so morali hitro pozabiti boleč poraz proti Rusom, kar včasih ni najlažje, a trener mladih selekcij Olimpije verjame, da jim je to uspelo: "To tekmo je treba čim prej pozabiti in proti Slovakom prikazati najboljše s tekme z ZDA. Pa tudi s te tekme vzeti določene stvari, sploh pa ne delati določenih napak, ki jih res ne bi smeli. Ti fantje so tako izkušeni, za seboj imajo toliko tekem, da vedo, kako naprej. Naj si spočijejo in gredo proti Slovaški z ničle. Upam, da se nam vse izide, od igre v polju do vratarja - za uspeh mora biti res vse popolno."

Vsa čast Faku

"Vsa čast, da se je pobral po vsem skupaj, tudi po ne najboljših prvih dveh tekmah." Foto: Stanko Gruden, STA Kot nekdanji športnik rade volje spremlja tudi preostale Slovence v Pjongčangu, še posebej je navdušen nad izjemno vrnitvijo biatlonca Jakova Faka, ki je danes prejel zasluženo srebrno odličje.

"Danes sem malce gledal slalom druge vožnje, ko je Shiffrinova ostala brez kolajne. Zagotovo izstopa Jakov Fak. Včeraj sem spremljal mlado biatlonko (Urška Poje, op. a.), zadela je vse tarče, dosegla najboljši rezultat v karieri, lepo. Za vsakega, ki na olimpijskih igrah – te so posebno tekmovanje – doseže rezultat kariere, sezone, je to lep uspeh," pravi Beribak in čestita srebrnemu junaku Faku: "Vsa čast, da se je pobral po vsem skupaj, tudi po ne najboljših prvih dveh tekmah."

"Mislim, da naši športniki na igrah spremljajo drug drugega. Seveda je vsak osredotočen na svoj šport, a vse zmage, kolajne, vsak pozitiven rezultat vpliva tudi nate. V Sočiju so mnogi hodili na tekme hokejistov (Slovenci so končali na sedmem mestu, op. a.), ob zmagah drugega vidiš, da je marsikaj mogoče, to lahko dvigne tvojo samozavest," razmišlja nekdanji branilec.

Vprašanje regularnosti tekem

Ob tem se nadeja, da se bo po Faku odprlo tudi skakalcem (v soboto ob 13.10 bodo imeli tekmo na veliki skakalnici).

"Morda so oni malo pod svojo ravnijo, a vsak lahko preseneti ne glede na to, kaj je bilo v preteklih dneh," pravi in upa, da jim bo Eol bolj naklonjen: "Upam, da bodo imeli naši skakalci več sreče, kot so je imeli na prvi tekmi. Sploh Prevc, ki so ga tolikokrat umaknili z zaletišča. Na takšne stvari moraš biti tudi v glavi res dobro pripravljen. Ta tekma je potekala v takih pogojih, da se res lahko vprašamo, ali je bila regularna. Ne vem, če. Je pa to stvar organizatorjev. Pa tudi v nordijski kombinaciji je imel eden od naših res veliko smolo, tako da potem ni imel veliko možnosti pri teku."

Beribak upa, da bodo imeli skakalci na veliki skakalnici ugodnejši veter. Foto: Stanko Gruden, STA

In kaj napoveduje za prihodnje dni olimpijskih iger? Meni, da bo padlo še kakšno odličje? "Že pred začetkom sem rekel, da imajo skakalci in biatlonci največ možnosti Če bo še kakšna, super, sicer pa je že ena medalja lep uspeh. Upam, da še hokejisti kakšno prinesejo (smeh, op. a.)," se je ob koncu pošalil Beribak, nato pa še en enkrat pripomnil, da je vse mogoče.