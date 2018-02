Slovenci po loteriji strli Slovake in osvojili drugo mesto v skupini!

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI (4. DAN)

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela po kazenskih strelih premagala Slovaško s 3:2. Odločilni zadetek je v peti seriji dosegel Žiga Jeglič. Slovenci so s tem osvojili pomembno zmago in skupinski del končali na drugem mestu, kar v torek prinaša lažjega nasprotnika na tekmi za četrtfinale. Risi bodo na novi lestvici (D), ki se bo ustvarila po končanem celotnem skupinskem delu, najverjetneje šesti, kar pomeni, da se bodo za četrtfinale udarili z 11. reprezentanco turnirja (najverjetnejši nasprotnik Slovenije bo poraženec tekme med Nemci in Norvežani). Kdo bo nasprotnik, bo jasno v nedeljo. Rusi so s 4:0 odpravili ZDA in prvi napredovali v četrtfinale.

Selektor slovenske reprezentance Kari Savolainen je v vratih spet računal na prvega vratarja Gašperja Krošlja, njegova menjava je bil Luka Gračnar. Ob ledu so tekmo spremljali vratar Matija Pintarič, napadalec Andrej Hebar in branilec Žiga Pavlin.

Prva polovica Slovakom, druga Slovencem

Foto: Reuters

Prva tretjina je postregla z malo priložnostmi na obeh straneh. Bolje so začeli Slovaki, ki so bili v prvih desetih minutah več časa v slovenski tretjini in s tremi streli zaposlili Krošlja, ki se ni pustil premagati. A bolj ko se je uvodni del prevešal v drugo polovico, bolj je bila igra na slovenski strani.

Slovenci so tako do prvega strela na vrata Branislava Konrada prišli šele v 10. minuti, ko je z modre črte poskušal Luka Vidmar. Velja omeniti še poskus Žiga Panceta, ki prav tako ni našel cilja, tako da se je tretjina, v kateri smo videli le devet strelov (5:4 za Slovenijo) in v kateri so ob koncu risi zaigrali v številčni prednosti, končala z 0:0.

Jeglič: Vedel smo, da sta dve zmagi mogoči "Zelo sem bil vesel, da sem dosegel ta zadnji zadetek, da je Krošelj dobro ubranil. Malo pritiska je vsekakor bilo pred zadnjim strelom, a v zadnjih letih sem večkrat prevzel to vlogo. Vsekakor igramo dober hokej, škoda, da nismo zmagali v rednem delu. Dveh zmag pred začetkom nismo pričakovali, smo pa vedeli, da je to mogoče," je bil v pogovoru za nacionalno televizijo vesel mož odločitve Jeglič. "Fenomenalni občutki. Ne vem, kaj reči. Ko smo dosegli dva zadetka, smo se preveč zaprli, a se borili do konca in dosegli zmago," je bil po slavju redkobeseden strelec drugega zadetka Anže Kuralt. "Po eni strani sem se počutil kot v kvalifikacijah za OI. Pustili smo srce na ledu. Ni bilo lahko, težko je bilo, sploh po težki tekmi z Rusi. A iz tega se učiš. Pohvaliti moram vse, od prvega do zadnjega," je povedal vratar Krošelj. "Težka tekma. Slovaki so tudi igrali dobro. Po dveh zadetkih smo malo nehali igrati. Vsaka zmaga na OI je velika. Vsa čast fantom. En dan se pokaže eden, drugi dan drugi igralec, a igramo kot eno," je dodal kapetan Muršak.

Učinkovit slovenski power-play, a tudi slovaški

Takole se je Anže Kuralt razveselil vodstva z 2:0. Foto: Reuters

Slovenci so drugi del odprli z igralcem več in to hitro kronali z zadetkom. V polju je bilo šest slovenskih igralcev, saj so si Slovaki priigrali še eno kazen, tako da je Krošelj zapustil svoje mesto, Blaž Gregorc, ki je opravil večino dela že pri enem od zadetkov proti ZDA, pa je s projektilom z modre črte matiral Konrada, ki mu je Miha Verlič zastiral pogled.

Še naprej je Slovenija igrala z igralcem več in tudi to izkoristila. Gregorc je podal do Muršaka, ta pa je ciljal na palico enega od bolj podcenjenih hokejistov v naši izbrani vrsti Anžeta Kuralta, ki je plošček spretno preusmeril v slovaško mrežo in zvišal na 2:0.

Slovaki so se vrnil, izenačili na 2:2 in poskrbeli za vroč zaključek. Foto: Reuters

Slovaki so se podali v lov za znižanjem zadetka in bili v drugem delu kar nekajkrat nevarni. Najprej je dvakrat v isti akciji zapretil Andrej Kudrna, a je tudi odbitek naš čuvaj mreže zaustavil. Hitro zatem se je plošček skotalil med nogama Krošlju v gol, a sodniki zadetka zaradi nepravilnega posredovanja Tomaša Surovyja, ki se je zaletel v Krošlja, niso priznali.

So pa Slovaki znižali zaostanek v 36. minuti, ko so izkoristil prvi power-play. Peter Čerešnjak je streljal z modre, pred vrati pa je Miloš Bubela podstavil palico in plošček je zletel v gol. Druga tretjina, v kateri je bilo precej več akcije kot v prvi, se je končala z 2:1 (razmere v strelih po 40 minutah: 19:11).

Izenačenje in vroč konec, ki se je razpletel po slovenskih željah

Slovenski vratar Gašper Krošelj je v rednem delu klonil dvakrat, v loteriji pa dokazal, da zna ohraniti mirno kri, kot jo je že na OI kvalifikacijah v Minsku, kjer se je Slovenija z zmago po loteriji prebil na OI. Foto: Getty Images

V 46. minuti se je rezultat na semaforju spet spremenil, a na žalost Slovencev je zadetek padel na napačni strani. Izenačenje je z odlično odmerjenim strelom skoraj z modre črte priigral Marcel Haščak. Risom se je osem minut pred koncem rednega dela ponudila nova priložnost z igralcem več, a se strelske vaje niso končale z zadetkom in novim vodstvom.

Tri minute pred koncem so drugi power-play dočakali Slovaki, pletli mrežo pred slovenskimi vrati, za povrhu vsega je Rok Tičar izgubil palico, a so na srečo Slovenci zdržali.

Redni del se je končal brez zmagovalca, tako da sta moštvi igrali podaljšek tri na tri, v katerem je Savolainen spet poskušal s tremi napadalci, a zadetka ni bilo. O drugem mestu je tako odločala loterija, v kateri sta za Slovenijo zadela Rok Tičar in v zadnji, peti seriji Žiga Jeglič. Izkazal se je Krošelj, ki je Slovakom iz petih poskusov dopustil le en zadetek. Žiga Jeglič je v peti seriji kazenskih strelov odločil zmagovalca. Foto: Reuters

Rusi že v četrtfinalu, kaj pa Slovenci? Rusi so po zmagi nad ZDA končali na prvem mestu svoje skupine in se kot prvi uvrstili v četrtfinale. Foto: Reuters Rusi so s 4:0 odpravili ZDA in v slovenski skupini končali na prvem mestu, kar pomeni, da so si kot prvi že priigrali četrtfinale. Drugo mesto je v krogu treh pripadlo Sloveniji, tretje ZDA in četrto Slovaški. Neposredno v četrtfinale napredujejo zmagovalke skupin in najboljša druga reprezentanca, kar Slovenija s štirimi točkami ne more več biti. Bodo pa risi prvi del na lestvici, ki se bo ustvarila po končanem celotnem skupinskem delu, končali na 5. ali 6. mesto (najverjetneje šestem), kar pomeni, da se bodo za četrtfinale udarili z 11. oziroma 12. reprezentanco turnirja (najverjetneje z 11. - kot kaže, bi to lahko bil poraženec tekme med Nemci in Norvežani). Nasprotnik bo znan v nedeljo, boj za četrtfinale bo v torek.

Prvi poraz Kanade, prva zmaga Švice

Spored na moškem turnirju se je začel v skupini A. Obračunali sta do danes še neporaženi Kanada in Češka, zmage po kazenskih strelih pa so se veselili hokejisti druge. Domača Južna Koreja je izgubila še drugič. Švico jo je premagala s kar 0:8.

Sistem OI



Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se glede na vrstni red po skupinskem delu v repasažu med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.). Prav zaradi repasaža je bila tekma s Slovaško, ki je na uvodu presenetila Rusijo in imela točko več od risov, še kako pomembna. Slovenci bodo zdaj dobili lažjega nasprotnika na četrti tekmi, na kateri se bo osem ekip v torek borilo za četrtfinale.

