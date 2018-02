S kom se bodo Slovenci najverjetneje udarili za četrtfinale?

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Slovakom z zadetkoma Blaža Gregorca in Anžeta Kuralta povedla z 2:0, nato Slovakom dopustila izenačenje, v podaljšku spet zaigrala s tremi napadalci, po kazenskih strelih pa slavila s 3:2.

V peti seriji je zmagovalca odločil Žiga Jeglič, v loteriji je zadel še Rok Tičar, izkazal pa se je tudi vratar Gašper Krošelj, ki postaja specialist za obračune, ko je treba nasprotnikom življenje zagreniti po kazenskih strelih. Spomnimo, na odločilni tekmi kvalifikacij za preboj na olimpijske igre v Pjongčangu je Krošelj Sloveniji, za katero je takrat zadeval Tičar, izdatno pomagal do pomembne zmage po kazenskih strelih.

Slovenci so še drugič na olimpijskih igrah premagali Slovake. V Sočiju je bilo 3:1. Foto: Reuters

Slovenijo nova tekma čaka v torek, ko se bo v repasažu borila za četrtfinale. Kdo bo njen tekmec, bo dokončno znano v nedeljo. Risi so z drugim mestom poskrbeli, da bodo na novi lestvici, ki se bo ustvarila po končanem celotnem skupinskem delu, končali med najboljšo šesterico, kot kaže na šestem mestu (da bi bili 5., bi se moralo zgoditi kar nekaj težko verjetnih stvari), kar pomeni, da se bodo za četrtfinale najverjetneje udarili z 11. reprezentanco turnirja.

Sistem namreč predvideva, da v četrtfinale neposredno napredujejo zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena ekipa, kar Slovenija ne more biti. Na novi lestvici D se bodo reprezentance na mestih med pet in 12 tako v repasažu za četrtfinale udarile po sistemu 5D - 12D, 6D - 11D, 7D - 10D, 8D - 9D.

Slovenci se pred tekmo s Slovaki niso obremenjevali s potencialnimi tekmeci za obračun za četrtfinale. Foto: Reuters Na 11. mestu bo končala zadnja reprezentanca skupine A ali C. Torej ali Južna Koreja ali poraženka nedeljske tekme med Norveško in Nemčijo. Najverjetneje bodo to Norvežani ali Nemci. Lahko pa se zgodi, da bi to postala gostiteljica Južna Koreja. Če imata namreč dve reprezentanci enako točk - za zdaj so vse tri še brez točke -, odloča razlika v golih.

Nemci so pri -4, Norvežani pri -8, Južni Korejci pri -9, igrali pa bodo proti Kanadi, ki je v soboto izgubila s Češko. Če ne bodo osvojili niti točke, bodo pred zadnjim mestom ubežali le z blažjim porazom in v primeru, da Norvežani proti Nemcem ne dobijo niti točke in izgubijo tako visoko, da bodo imeli slabšo razliko v golih kot oni.

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Kari Savolainen, selektor Slovenije: "Seveda je malo tvegano, če igraš s tremi napadalci v podaljšku, toda če gre za zrele in izkušene hokejiste, je lažje. Mi smo takšne igralce imeli, morda je bilo tvegano le to, da so bili toliko časa na ledu. Vesel sem, da se je tako izteklo, za vse naše igralce, ki so dali vse od sebe. Po tekmi z Rusijo smo se pogovorili, sicer pa je bilo dobro, da so imeli igralci pravo energijo in so se lahko danes vrnili. Nimam kakšnih posebnih adutov v rokavu, a smo našli pravo smer. Zdaj se bomo malo spočili, o tekmecih za naprej pa v tem trenutku še nočem razmišljati."

Žiga Jeglič, napadalec Slovenije: "Zelo sem bil vesel, da sem dosegel ta zadnji zadetek in da je Krošelj dobro ubranil. Malo pritiska je vsekakor bilo pred zadnjim strelom, a v zadnjih letih sem večkrat prevzel to vlogo. Vsekakor igramo dober hokej, škoda, da nismo zmagali v rednem delu. Dveh zmag pred začetkom nismo pričakovali, smo pa vedeli, da je to mogoče."

Foto: Reuters

Gašper Krošelj, vratar Slovenije: "Po eni strani sem se res počutil kot v kvalifikacijah za OI. Pustili smo srce na ledu. Ni bilo lahko, težko je bilo, sploh po težki tekmi z Rusi, a tudi iz poraza se učiš. Pohvaliti moram vse, od prvega do zadnjega."

Jan Muršak, kapetan Slovenije: "Vedeli smo, da bo danes ta tekma zelo pomembna. Vedeli smo, da smo bolj enakovredni tekmeci Slovakom, kot smo bili Rusom. Ko smo povedli z 2:0, smo se mogoče malo ustavili in dovolili, da so izenačili. Sem pa vesel, da smo se na koncu pobrali in zmagali. V podaljšku smo spet igrali s tremi napadalci, a sem bil že kar malo utrujen, noge so bile trde. Včasih so bile kakšne boljše rešitve od teh v podaljšku, je pa po kazenskih strelih vedno lepo zmagati. Je malo več treme in nervoze, a so nekateri igralci pokazali tehnično znanje in nas popeljali do zmage."

Žiga Pance, hokejist Slovenije: "Mislim, da smo danes pokazali povsem drugačno sliko kot proti Rusom. Začeli smo zelo napadalno, povedli z 2:0, potem malo popustili v drugi tretjini. A smo se spravili skupaj, delali do konca in zasluženo zmagali. Po 2:0 smo se preveč pomaknili v obrambo, po njihovem drugem zadetku pa smo spet stopili na plin, igrali borbeno, blokirali strele. Nismo se obremenjevali z naslednjimi tekmeci, pripravljali smo se samo na današnjo tekmo. Kogarkoli bomo dobili, moramo ga premagati in pokazati najboljšo igro."

Foto: Reuters

Anže Kuralt, hokejist Slovenije: "Prva tretjina je bila gor in dol, drugo smo dobro začeli, izkoristili svoje priložnosti. Potem smo se preveč zaprli, dali smo jim priložnost, ki so jo tudi izkoristili. Na koncu smo težko ujeli 'momentum', a smo ga in zasluženo zmagali. Podaljški in predvsem kazenski streli so, kot pravimo, loterija, a moraš imeti tudi igralce, ki jih zadenejo, vratar pa jih mora ubraniti. Bili smo bolj zbrani. Nismo razmišljali o tekmecih za naprej, danes smo razmišljali samo o Slovakih. Zdaj se moramo spočiti in se pripraviti na naslednjo tekmo."