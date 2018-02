Sporočilo na drugi konec sveta: Slovenska igra na tako visoki ravni ni bila že lep čas

DNEVNIK NEKDANJEGA OLIMPIJCA (11.)

"Dokazali so, da si upajo in da lahko igrajo proti vsakemu. Takole, 9.000 kilometrov od Južne Koreje, jim lahko rečem le, da si res nimajo česa očitati. Prepričan sem, da se bomo ob spominih na Pjongčang spomnili tudi vtisa, ki so ga pustili v svetovnem hokeju," je s predstavami hokejistov zadovoljen dolgoletni hokejski reprezentant Andrej Tavželj, ki upa, da Žiga Jeglič ne bo doživel linča.

Po vsakem tekmovalnem dnevu na olimpijskih igrah v Pjongčangu na Sportalu objavljamo dnevnik nekdanjega slovenskega olimpijca, ki komentira dogajanje tistega dne tekmovanja petih krogov.

Za slovensko hokejsko reprezentanco se je torkov dan na olimpijskih igrah končal z bolečim porazom, ki pomeni konec olimpijskih iger za rise in deveto mesto.

Bili so še kako premagljivi, a ...

"Norvežani so bili zelo premagljivi in mislim, da to pove dovolj o tem, kakšen hokej je igrala slovenska reprezentanca." Foto: Stanko Gruden, STA Slovenski hokejisti, ohrabreni z zmagama nad ZDA in Slovaško, so se v repasažu udarili z Norvežani, ki so v skupinskem delu trikrat izgubili in iztržili le točko. Slovenci so povedli, nadzorovali potek srečanja, bili večino časa boljši nasprotnik, a kaj, ko sta okvir vrat in norveški čuvaj mreže Lars Haugen preprečila, da bi v skandinavskem golu končal več kot en plošček. Risi so imeli še v podaljšku izjemno priložnost, a se ni izšlo. Na drugi strani so po strelu Alexandra Bonsaksna Norvežani skočili v zrak, Slovenci pa poklapanih obrazov zapustili ledeno ploskev.

"Verjamem, da je fantom zelo težko. Skozi moje oči so odigrali najboljšo tekmo tega turnirja. Bolj ali manj so imeli ves čas vse pod nadzorom, tudi več strelov na gol, tudi na koncu v tistem power-playju … Res smola. Norvežani so bili danes zelo premagljivi in mislim, da to pove dovolj o tem, kakšen hokej je igrala slovenska reprezentanca. Današnji dan žal ni bilo namenjeno, da bi zmagali," je zadnjo tekmo olimpijskih iger Slovenije komentiral dolgoletni reprezentant Andrej Tavželj.

Upali so si, naj si zdaj ničesar ne očitajo

Andrej Tavželj je ponosen na predstave kolegov, s katerimi je preživel mnogo lepih in tudi manj svetlih trenutkov. V Sočiju je z reprezentanco končal na 7. mestu. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Branilec, ki je na zadnjih olimpijskih igrah Sloveniji pomagal do četrtfinala in končnega sedmega mesta, poudarja, da se kljub neuvrstitvi v četrtfinale naši fantje lahko še kako pogledajo v ogledalo in si čestitajo za dobro opravljeno delo. Poraz z Vikingi ne sme izničiti vtisa, ki so ga s predstavami proti skoraj vsem visoko rangiranim reprezentancam sveta, z energijo, željo, ekipnim duhom, pod petimi krogi ustvarili naši oklepniki.

"Če izvzamem tekmo z Rusijo, se ne spomnim, kdaj, morda le na igrah v Sočiju, je bila naša igra na tako visoki ravni. Fantje so z vsemi nasprotniki lahko igrali, bili so boljši skoraj na vseh tekmah, ne sicer vseh 60 minut, ampak velik del časa so imeli pobudo. Videlo se je, da si upajo in da lahko igrajo proti vsakemu.

Takole, 9.000 kilometrov stran od Južne Koreje, jim lahko rečem le, da si res nimajo česa očitati. Ko sem jih gledal od doma, sem čutil ogromno energije, ki so je dajali, v pogovorih z njimi je bilo vedno zaznati veliko samozavesti, po vseh tekmah, ki so jih dobili, so bili umirjeni in realni. Imeli so veliko željo, dajali pa vtis, kot da lahko premagajo vsakega. Pokazalo se je, da je reprezentanca na zelo visoki ravni, kar je dobra popotnica za prihodnost," je fantom v Azijo sporočil 33-letnik.

"Morda res ta rezultat ne bo ostal tako v spominu, a prepričan sem, da se bomo vsakič, ko se bomo spomnili teh olimpijskih iger, spomnili, kakšen vtis so pustili v svetovnem hokeju." Foto: Guliver/Getty Images

Tudi vtisa se bomo spomnili

Čeprav je Sabahudin Kovačević po porazu v prvih mislih razočarano dejal, da se njihove srčnosti čez nekaj let nihče ne bi spomnil, uvrstitve v četrtfinale pa bi se, se Tavželj s tem ne strinja povsem. "Čeprav niso v četrtfinalu, se je z zmagama nad ZDA in Slovaško spet pisala zgodovina. Morda ta rezultat res ne bo ostal tako v spominu, a prepričan sem, da se bomo, vsakič ko se bomo spomnili teh olimpijskih iger, spomnili, kakšen vtis so pustili v svetovnem hokeju."

O tem, da se je zaradi odličnega skupinskega dela težje sprijazniti Zmagi nad ZDA in Slovaško ne bosta šli v pozabo. Foto: Stanko Gruden, STA Na olimpijskih igrah velja poseben tekmovalni sistem, saj po skupinskem delu ne izpade nihče, temveč tudi tisti slabši dobijo drugo priložnost. Slovenija je tako v skupini v družbi velesil končala na izjemnem drugem mestu, Norvežani pa so bili v svoji s tremi porazi zadnji, a so uspešno prestali popravni izpit in so zdaj tam, kjer so si želeli biti risi. "Ob tem se moramo spomniti Sočija, kjer smo dosegli eno zmago v skupini, pa dobili najlažjega mogoče nasprotnika in imeli pri tem srečo. Ne bom rekel, da je ta sistem nepravičen, je pač tak, kot je. Ko so predstavili skupine za te olimpijske igre, je vsakdo ob pogledu na našo vedel, da bo težko priti že do ene same zmage. Seveda smo upali, da bodo enkrat zmagali, a da bomo prišli iz skupine z dvema zmagama in dobili še kar močnega nasprotnika, pa je pričakoval malokdo. Zato je po takšnem skupinskem delu in takšni tekmi proti Norveški, ko smo bili večino časa boljši, vse skupaj še toliko težje sprejeti."

Rusi kot glavni favoriti

Največ možnosti za olimpijsko zlato pripisuje Rusiji. "Ne vidim ene reprezentance, ki bi imela tako moč, predvsem v napadu, kot jo imajo oni. V ožjem krogu so tudi Švedi in Finci, Čehov nisem prav veliko spremljal, morda po rezultatih tudi. Kanada je morda še ena tistih, ki so na robu polfinala, a rekel bi, da so Rusi, Švedi in Finci glavni favoriti."

Ne linčajte ga Dopinški primer Žige Jegliča težko komentira. Želi pa si, da ne bi doživel linča. Foto: Sportida Dan D za Slovenijo je zaznamovala tudi informacija o pozitivnem dopinškem testu Žige Jegliča, ki je v svoj zagovor povedal, da je zdravilo pozabil prijaviti na seznam terapevtskih izjem. "Glede na to, da niti nisem z nikomer govoril, da nisem bil zraven, zelo težko karkoli rečem. Lahko pa rečem, da Žigo poznam res dolgo časa, vem, da je v redu fant. Morda se mu je res zgodila kakšna malomarnost, sicer pa ne verjamem, da bi bilo zadaj karkoli drugega," je bil o dopinškem primeru v slovenskem hokejskem taboru kratek naš sogovornik, ki nikoli ni uporabljal podobnih zdravil, tako da s postopkom prijavljanja terapevtskih izjem ni seznanjen. "Težko rečem, kako je s temi stvarmi, saj sam takšnih zdravil nisem jemal. Vem le, da so tisti, ki so imeli kakšne terapevtske izjeme, to urejali z zdravniki. A kako gredo ti postopki, ne vem, niti tega ne, do kdaj je treba take stvari prijaviti. Prav zato, ker to preslabo poznam, težko komentiram. Vem pa, da res veliko športnikov uporablja te 'pumpice'. Niso redek pojav, zagotovo jih uporablja 10, 20 odstotkov športnikov," še pravi Tavželj in dodaja: "Upam samo, da ga zaradi tega ne bodo linčali."

Fak je lahko vzor

Na olimpijskih igrah je spremljal tudi nekatere druge športe, tudi curling, v katerem se je sam preizkusil, sicer pa je več pozornosti posvečal slovenskim športnikom. Ob hokejistih predvsem skakalcem in biatloncem. Današnje tekme mešanih štafet si zaradi treninga z Jesenicami ni ogledal, je pa kot ideal, ki bi mu bilo vredno slediti, navedel vrline srebrnega biatlonca Jakova Faka.

Jakov Fak - vzor tudi za Andreja Tavžlja Foto: Reuters

"On je fenomen. Po vseh stvareh, ki so se dogajale pred olimpijskimi igrami, pa tudi med igrami, ko se mu prvi dve tekmi nista posrečili, je lahko ostal tako osredotočen, tako motiviran in odločen vztrajati. Da je po vseh teh stvareh prišel do kolajne, je lahko športnikom za vzor. Zame zagotovo je," je ob koncu še dodal Kovorjan, ki že pogreša tekmovalni ritem.

Po polfinalu državnega prvenstva in med olimpijskimi igrami so Jeseničani prosti, tako da ima, kot pravi, najdaljši premor v karieri. Na delu bo spet čez teden dni, ko bo z železarji v Alpski ligi odigral še tri tekme rednega dela, nato pa sledi končnica, ki so si jo priigrali že pred časom.