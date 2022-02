Švicarka Hählen prva na tretjem treningu smuka, Slovenki v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarka Joana Hählen je bila najboljša na tretjem treningu smuka alpskih smučark na olimpijskih igrah v Pekingu. Med 47 tekmovalkami iz 17 držav je bila Maruša Ferk Saioni na 25. mestu s sekundo in 92 stotinkami zaostanka, Ilka Štuhec pa na 30. mestu (+2,60).

Pred torkovim smukom za olimpijska odličja na progi Skala v Jančingu je bila na treningu druga Nemka Kira Weidle s 23 stotinkami zaostanka, tretja Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0,59), četrta pa Italijanka Sofia Goggia (+0,61).

Švicarka Lara Gut-Behrami, zlata na superveleslalomu, je zabeležila 33. izid (+2,82).

Večer pred zadnjo vadbo smuka so organizatorji prestavili start in je bil dve uri pozneje. Pred tem so morali zaradi sneženja včeraj odpovedali drugi trening.

Maruša Ferk Saioni je tretji trening smuka končala na 25. mestu, Ilka Štuhec pa pet mest za njo. Foto: Guliverimage

Švicarka Priska Nufer je bila najhitrejša na prvem treningu. Maruša Ferk Saioni (+2,48) je končala na 23. mestu. Med tekmovalkami, ki so pravilno izpeljale progo, je imela 15. čas.

Ilka Štuhec tako kot še nekatere druge rezervirano lotila proge Rock, ob težavah s smučmi, ko je povozila trd predmet na progi, je v cilj prišla z 11,57 sekunde zaostanka.

Mariborčanka je zaradi bolečin v hrbtu prejšnji teden odpovedala nastopu v superveleslalomu.

