Francoza po drami z odpeto obleko v Pjongčangu končno do zlata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski plesni par v umetnostnem drsanju Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron je osvojil zlato kolajno na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Za Francoza je to druga olimpijska kolajna, po srebrni pred štirimi leti v južnokorejskem Pjongčangu sta na letošnjih igrah v kitajski prestolnici osvojila odličje najbolj žlahtnega leska.

Šestindvajsetletna Papadakiseva in leto dni starejši Cizeron sta za svoj današnji nastop v prostem programu prejela oceno 136,15 točke. Pred tem sta v kratkem programu dobila oceno 90,83, njun skupni seštevek točk 226,98 v Pekingu pa je tudi nov svetovni rekord.

Foto: Guliverimage

Za francoskim plesnim parom, ki ima v svoji vitrini tudi štiri zlate kolajne s svetovnih prvenstev iz Šanghaja 2015, Bostona 2016, Milana 2018 in Saitame 2019, sta se uvrstila Rusa Viktorija Sinicina in Nikita Kazalapov (220,51), tretje mesto pa sta osvojila Američana Madison Hubbell in Zachary Donohue (218,02).

Foto: Guliverimage

Umetnostno drsanje, plesni pari:



ZLATO: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (Fra)

SREBRO: Viktorija Sinicina/Nikita Kazalapov (ROK)

BRON: Madison Hubbell/Zachary Donohue (ZDA)