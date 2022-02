Američanka končala nemško prevlado

Kaillie Humphries je osvojila zlato kolajno v bobu enosedu na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Za 36-letno Kanadčanko, ki tekmuje za ZDA, je to že četrta kolajna na olimpijskih igrah. V Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 je bila zlata, v 2018 Pyeongchangu 2018 bronasta, vsa ta odličja je osvojila v bobu dvosedu.

V Calgaryju rojena Humphriesova je bila razred zase na ledeni stezi v kitajski prestolnici. Drugouvrščena Američanka Elana Meyers Taylor je zaostala 1,54, tretjeuvrščena Kanadčanka Christine de Bruin pa 1,76 sekunde.

Na ledeni stezi v Yanqingu se je tako končala prevlada tekmovalcev in tekmovalk iz Nemčije, ki so slavili na vseh dosedanjih olimpijskih preizkušnjah v sankanju in skeletonu.

V sankanju je Nemčija osvojila štiri zlate kolajne po zmagoslavjih Johannesa Ludwiga in Natalie Geisenberger v posamični konkurenci, Tobiasa Wendla in Tobiasa Arlta v dvojicah ter nemške štafete v postavi Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig in Tobias Wendl/Tobias Arlt, na posamičnih preizkušnjah v skeletonu pa sta bila najboljša njuna rojaka Hannah Neise in Christopher Groteer.