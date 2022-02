Jamajčan zadnji, a zadovoljen: Smučal sem bolje kot nekateri najboljši na svetu #video

Danes je veleslalomsko preizkušnjo končal na 46. mestu od prav toliko smučarjev, ki so zmogli presmučati obe vožnji, kar pa je bolje od 41, ki so ostali brez uvrstitve.

Foto: Guliverimage

"Če prideš do cilja, premagaš vse tiste, ki tega ne zmorejo," je razlagal nekaj ur pred veleslalomsko tekmo na progi Ledena reka, ki je slovenskemu smučarju Žanu Kranjcu prinesla naslov olimpijskega podprvaka.

In to je bil tudi njegov namen. Da ne cilja, niti v sanjah, na visoko uvrstitev, je že pred odhodom na igre povedal v pogovoru za Sportal, kjer je dejal, da se zaveda, da ne more konkurirati nekomu, ki za smučanje živi že vse življenje, medtem ko je on na smuči stopil šele pred šestimi leti.

Pogovor z Benjaminom Alexandrom za Sportal:

Računal je, da bo za najboljšim zaostal okrog 20 sekund, a zahtevnost proge, težke razmere zaradi sneženja in slaba vidljivost so ga zdelale precej bolj kot je mislil. Za zmagovalcem, Švicarjem Marcom Odermattom, je v seštevku obeh voženj zaostal za več kot minuto, za predzadnje uvrščenim, indijskim smučarjem Mohammadom Arif Khanom, pa 32 sekund.

Foto: Guliverimage

"Smučal sem bolje od nekaterih, ki so najboljši na svetu."

Kljub velikemu zaostanku in opaznemu mučenju na progi je bil Alexander s svojo predstavo zadovoljen.

"Smučal sem bolje od nekaterih, ki veljajo za najboljše smučarje na svetu. Odstopili so in to je dejstvo," je bil zadovoljen ob prihodu v cilj, kjer se je ogrnil v izstopajoč plašč v barvah jamajške zastave.

A svoje je 38-letni Alexander, nekdanji DJ, sin Britanke in Jamajčana, ki je odraščal v Veliki Britaniji, že dosegel. Ustvaril si je ime, pridobil ogromno sponzorjev, ki bodo hitro povrnili finančni vložek, ki ga je vložil v smučanje, s svojo potezo pa navdihnil številne mlade iz tradicionalno nesmučarskih držav, da se lotijo zimskih športov.

Foto: Guliverimage

Kot je dejal, mu je na njegovi smučarski poti v velik navdih 35-letni britanski smučar Dave Ryding, ki je januarja v Kitzbuhelu dosegel prvo britansko zmago v alpskem smučanju.

Alexander pravi, da je njegov uspeh dokaz, da se sanje lahko uresničijo tudi za športnike zunaj smučarskih nacij.

"Kot vseskozi ponavljam, ni treba, da so smučanje in smučarska tekmovanja samo stvar desetih nacij, ki imajo smučišča in blaginjo," je dejal, "ker če je, potem se vsi drugi hitro naveličajo in raje prestavijo kanal."

Benjamin Alexander o ciljih na olimpijskih igrah: