Venezuela v četrtfinalu, Jamajčani že izpadli

Nogometaši Venezuele so si zagotovili uvrstitev v četrtfinale južnoameriškega prvenstva v ZDA, potem ko so v skupinskem delu premagali Mehiko z 1:0. V tej skupini B pa je Jamajka z 1:3 izgubila z Ekvadorjem in nima več možnosti za nadaljevanje tekmovanja.

Za Venezuelo je edini gol na tekmi z Mehičani v Los Angelesu dosegel Salomon Rondon, ki je v 57. minuti zadel z bele točke. Mehičani so imeli podobno priložnost za zadetek tik pred koncem, vendar je Arbelin Pineda v 87. minuti zapravil enajstmetrovko, potem ko je bil uspešnejši venezuelski vratar Rafael Romo.

Mehičani še imajo možnosti za napredovanje, Venezuela je trenutno prva v skupini z dvema zmagama, vendar bodo morali premagati Ekvador v zadnji tekmi v nedeljo.

Razplet tekme med Venezuelo in Mehiko je pomenil, da je Jamajka po porazu z Ekvadorjem že ostala brez možnosti za četrtfinale. Ekvador je v Las Vegasu po uvodnem porazu za ohranitev upov nujno potreboval zmago, do nje so mu pomagali tudi Jamajčani po avtogolu Kaseyja Palmerja v uvodu tekme. Nato je Kendry Paez v sodnikovem dodatku prvega polčasa izkoristil enajstmetrovko, nekaj upov za Jamajko je zbudil Michail Antonio, ki je znižal na 1:2, a je nato Alan Minda v sodnikovem dodatku dokončno potrdil ekvadorsko zmago.

Kot prvi so si četrtfinale zagotovili argentinski nogometaši v skupini A, ki so v drugem krogu v sredo z 1:0 premagali Čile.

V noči na petek bosta na Copi Americi tekmi skupine C, ko se bosta najprej pomerili Panama in ZDA v Atlanti, nato pa še Urugvaj in Bolivija v East Rutherfordu.

Preberite še: