Legendarna jamajška atletinja Shelly-Ann Fraser-Pryce se je lani v Parizu udeležila že svojih petih olimpijskih iger, a zaradi poškodbe, ki jo je utrpela na ogrevanju, ni nastopila v polfinalu teka na sto metrov. Pri 38 letnih še ni uradno napovedala konca tekmovalne kariere, v kateri je osvojila tudi osem olimpijskih medalj, od teh tri zlate v Pekingu 2008, Londonu 2012 in nazadnje Tokiu 2021 v štafeti 4 x 100 m.

Nedavno pa se je udeležila teka mamic na osnovni šoli v Kingstonu, ki jo obiskuje njen sin, in pometla s konkurenco "civilistk". Kljub zabavni naravi teka tekmicam ni prav nič prizanašala in je na 60 metrov zmagala z izjemno prednostjo.

"Sploh nisem imela namena teči," je o šolskem teku povedala jamajška veteranka, pa dodala, da se je sprva hotela le pokazati na sinovi šoli, a ker sin in njegov oče nista spoštovala dogovora, da bosta tekla sama, je morala nazadnje le obuti športne copate.

