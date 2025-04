Klara Lukan: Nobena medalja ni samoumevna, je pa to nagrada za dolgoletno garanje

Pred njo je bila marca bronasta Anita Horvat na EP na 800 m in srebrna Tina Šutej v skoku s palico, slednja je bila še tretja na dvoranskem SP.

"Izkušnje od leta 2019, ko sem osvojila prvo evropsko medaljo med mladinkami, so mi tokrat zelo pomagale. To ni bila navadna tekma ali miting, ko se lovijo časi, sedaj je bila v ospredju kolajna. Bila sem med favoritinjami, imela sem tudi prvi prijavljen čas. Nisem se sicer skušala obremenjevati s tem, a je bila tudi pri meni v ozadju želja po medalji in najvišjih mestih. Odločila sem se, da bom šla na polno od starta o cilja in tako je tudi bilo," je na sprejemu po svoji prvi članski medalji povedala Lukan.

"Nobena kolajna ni samoumevna"

Pred njo sta EP končali italijanska olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja v teku na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti in Nemka Eva Dieterich, ki je le za sekundo prehitela slovensko rekorderko.

"Konkurenca je bila močna, z Battocletti sva narekovali močan ritem, a nisva zlomili ostalih in zato je bilo v zadnjih treh km zame zelo težko. Vedela sem, da si bom morala odličje prigarati. Ta bron mi pomeni kot zlato. Tudi ko je šlo v zaključku na tesno, sem ohranila mirno kri in sem, kot mi je v zadnjem delu dejal trener Tevž Korent, izkoristila priložnost in iztisnila iz sebe zadnje atome moči. Nobena medalja ni samoumevna, je pa zame nagrada za dolgoletno garanje v tem športu. Sem motivirana in upam, da bom tako tudi nadaljevala," je dodala Lukan.

Tekma v Mariboru bo zanjo čast privilegij

Po krajših pripravah v Italiji bo tam nastopila še na enem cestnem teku, preden se bo ponovno posvetila stadionski atletiki. Vrhunec sezone bo zanjo šele septembra na svetovnem prvenstvu v Tokiu. Še prej bo v Mariboru ekipno EP. Tekmovanje tretje divizije bo 24. in 25. junija, druge divizije, v kateri je tudi Slovenija, pa 28. in 29. junija.

"EP je bil vrhunec moje cestne sezone, majska tekma bo le za trening. Nimam še sicer jasnega načrta za stadionsko atletiko, posvetila se bom bolj teku na 5000 m, tekla pa bom tudi na še enkrat daljši razdalji. Posebej pa se veselim tekme v Mariboru, ki bo zame čast in privilegij. Ker sem zadnje leto študentka, bom prvič nastopila tudi na univerzijadi v Nemčiji. Vrhunec pa bo SP v Tokiu. Zaradi odpovedi cestnega SP v San Duegu bom na Japonskem verjetno nastopila na obeh daljših razdaljah, vendar to še ni določeno," je napovedala 24-letna tekačica.

"Za nami je najuspešnejša dvoranska atletska sezona doslej s cestnim dodatkom Klare Lukan," je na sprejemu dejal direktor AZS Nejc Jeraša. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Za nami je najuspešnejša dvoranska atletska sezona doslej s cestnim dodatkom Klare Lukan. To nam daje optimizem za dolgo sezono na prostem, ki bo imela za nas dva vrhunca, v Mariboru in Tokiu," je na sprejemu dejal direktor AZS Nejc Jeraša.

Šajn: Lep izid

Na EP v Belgiji sta nastopila še dva Slovenca. Liza Šajn je v soboto v polmaratonu zasedla 11. mesto, Jakob Medved pa je bil na isti razdalji 47.

"Enajsto mesto je zame lep izid, bolj bi bila sicer vesela desetega, ki sem ga zgrešila zgolj za sekundo. Tekmovalke smo si bile zelo enakovredne po osebnih rekordih razen treh, ki so izstopale. Glede na zahtevno traso pa sem vedela, da bom morala teči s pametjo in sem pridobivala v drugem delu, ko so nekatere že malce omagale," pa je EP ocenila Šajn.