Klara Lukan bronasta na EP v cestnih tekih na 10 km

Šentjernejčanka Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Zmagala je olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti iz Italije (31:10). Italijanka je z 31:10 za 15 sekund ugnala Nemko Evo Dieterich (31:25). Med vrhunskimi tekačicami je bilo 86 udeleženk, več kot 2500 pa jih je bilo na startni listi, ker so na tem prvenstvu lahko tekli tudi rekreativci.

"Prišla sem po medaljo in jo osvojila. Izjemno cenim ta bron. Vesela sem ga, ker je to moja prva članska medalja na velikih tekmah, ki je ne osvojiš vsak dan. Drugega kot to, da sem zelo zadovoljna, ne morem reči. Prigarala sem medaljo med tekmo in na koncu dodala zadnje atome moči, da sem stopila na zmagovalni oder na prvem tovrstnem EP. Upam, da bodo s tem tekmovanjem nadaljevali, saj je bilo vzdušje izjemno, veliko je bilo navijačev. Malo dežja je bilo, pa me ni motilo, nisem se obremenjevala niti s tekmicami in s samo progo," je po tekmi povedala Klara Lukan.

Na prvenstvo je prišla z najboljšim izidom sezone v Evropi, a je bila Nadia Battocletti, kljub temu, da je tokrat prvič v tem letu tekla na 10 km, v vlogi prve favoritinje. "Z današnjo tekmo sem super zadovoljna, medalja je medalja, te niso samoumevne. Tudi če si najboljši na papirju, to ne pomeni, da bo tudi končni izid tak. Vse sem dala od sebe, tudi ko so me tekmovalke od zadaj začele prehitevati, se nisem predala. Ko je bilo še 400 m do cilja mi je trener rekel, da je to moj trenutek in naj ga izkoristim. Nato sem se res borila do konca," je pojasnila 24-letna slovenska atletinja.

"Vedela sem, da treniram za take trenutke"

Proga je bila tehnično zelo zahtevna. "Imam že kar nekaj izkušen s tekov na cesti, a na taki progi še nisem tekla, bila sta dva dolga in vzpenjajoča se klanca, kar ni običajno. Na začetku sva z Battocletti narekovali močan ritem. V zadnjih treh km pa mi je ušla, potem pa me je prehitelo še nekaj tekmic. Bil je kar neudoben položaj, ko vidiš, da je tudi konkurenca zelo močna. A sem vedela, da za to treniram, za take trenutke, in nisem popustila. To je tudi čar športa, da je vsaka tekma svoja zgodba," je dodala Lukan.

Nadia Battocletti je evropska prvakinja. Foto: Guliverimage

Kljub temu, da je bilo to prvo EP v cestnem teku, pa je pohvalila organizacijo tekme, "kakšna prvenstva z veliko daljšo tradicijo so bila celo slabše organizirana, kot tokratno". V razmaku meseca dni bo nastopila še na eni cestni tekmi po desetdnevnih pripravah v Veroni, potem pa se bo posvetila stadionski atletiki.

Državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah

Lukan je februarja letos v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord. Lani je bila na svojih drugih olimpijskih igrah 20. na 10.000 m, na pol krajši razdalji pa 22. Mesec dni in pol pred tem je v Rimu na EP s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih stadionskih tekmah. Peta je bila na SP v cestnih tekih v Rigi leta 2023 na pet km.

Klara Lukan je večkratna državna rekorderka. Foto: Nebojša Tejić/STA

Biotehnologinja je na mladinskih prvenstvih osvojila štiri medalje, zlato na EP v Borasu leta 2019 na 5000 m. Je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km. Le v teku na 10.000 metrov na stadionu je rekorderka Helena Javornik, ki je na olimpijskih igrah v Atenah tekla 31:06,63.

Med atleti je na EP v Belgiji naslov na 10 km osvojil Francoz Yann Schrub (27:37) pred rojakom Etiennom Daguinsom (27:46) in Isaacom Kimelijem iz Belgije (27:58).

Liza Šajn je v soboto v polmaratonu zasedla 11. mesto s časom 1:12:53. Zmagala je Chloe Herbiet, domačinka iz Belgije, z 1:10:43. Na 21 km je tekel tudi tretji slovenski predstavnik na EP; Jakob Medved je bil 47. z 1:10:56.