Danes mineva 80 let od rojstva jamajške legende reggaeja Boba Marleyja. Jamajško glasbo je prenesel na mednarodno sceno in kot svetovno znana osebnost popularne kulture obveljal za enega od utemeljiteljev reggaeja kot izpeljanke iz afrokaribske glasbe in ameriškega rhythm and bluesa. Njegova besedila so nosila sporočila osvoboditve in enotnosti.

Na začetku glasbene kariere je skladbe izdajal v skupini Bob Marley and the Wailers, ustanovni člani leta 1963 so bili Marley, Peter Tosh in Bunny Wailer. Kasneje je pesmi izdajal samostojno. Med njegove največje uspešnice spadajo skladbe I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Stir It Up, Jamming, Buffalo Soldier, Redemption Song in One Love.

V skladbah je izražal osebna prepričanja. Da njegova slava po smrti ni zamrla, dokazuje album njegovih največjih uspešnic Legend (1984), ki je postal najbolj prodajan reggae album vseh časov.

Sledil je gibanju rastafarijanstvo, ki se duhovno nanaša na afriško dediščino in kritiko zahodnega imperializma. Svojo obljubljeno deželo Zion je med drugim opeval v skladbi Iron Lion Zion.

Leta 2012 o njem posneli dokumentarni film

Leta 2012 so o zvezdniku posneli dokumentarni film Marley škotskega režiserja Kevina Macdonalda. S pogovori s prijatelji, družinskimi člani in glasbenimi kolegi ter ob nizanju še nikoli videnih arhivskih posnetkov film sledi Marleyjevemu življenju od otroštva v siromašni jamajški vasici, prvih glasbenih uspešnic, njegovega vzpona na mednarodno sceno, političnega aktivizma, izgnanstva, bolezni pa do zadnjih mesecev njegovega življenja. O njegovem življenju pripoveduje tudi film Bob Marley: One Love ameriškega režiserja Reinalda Marcusa Greena iz leta 2024.

Glasbenik s pravim imenom Robert Nesta Marley se je leta 1945 rodil na severu Jamajke, umrl pa je maja leta 1981 v Miamiju zaradi raka. Marleyja so pri starosti 36 let pokopali v rojstni vasi Nine Miles skupaj s kitaro. Leta 1994 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla.