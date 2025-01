Priljubljeni britanski rock in pop pevec ter tekstopisec Rod Stewart danes praznuje 80 let. S svojim značilnim hripavim glasom se je v 70. in 80. letih preteklega stoletja povzpel na vrhove glasbenih lestvic z uspešnicami, kot so Tonight's the Night, Da Ya Think I'm Sexy? in Maggie May. V dolgoletni karieri je prodal več kot 200 milijonov albumov.

V londonskem predmestju Highgate rojeni Stewart je glasbeno kariero pričel leta 1963 v skupini Jimmy Powell and the Dimensions kot harmonikar. Takrat je tudi začel z raziskovanjem folka, bluesa in soul glasbe. Leto kasneje se je pridružil skupini pod vodstvom Longa Johna Baldryja in nato podpisal prvo pogodbo za singl, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl.

Leta 1969 je Stewart pel pri zasedbi The Faces, ki so jo kmalu preimenovali v Rod Stewart and The Faces. Dve leti kasneje je na samostojno glasbeno pot stopil z albumom Every Picture Tells A Story in se z uspešnico Maggie May dokazal kot eden od najuspešnejših svetovnih glasbenikov. Kraljeval je na vrhovih glasbenih lestvic tako v Veliki Britaniji kot v Avstraliji in ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Izdal več kot 30 albumov

Poleg že omenjenih med Stewartove uspešnice sodijo skladbe Rhythm of My Heart iz albuma Vagabond Heart ter I Don't Want to Talk About It in Sailing iz albuma Atlantic Crossing. Skupaj z Bryanom Adamsom in Stingom je mednje dodal še skladbo All for Love.

V svoji dolgoletni karieri je Stewart izdal več kot 30 albumov. Zadnjega z naslovom Swing Fever sta Rod Stewart in britanski tekstopisec Jools Holland izdala februarja lani. Pri albumu, ki vsebuje tudi priredbe pesmi iz obdobja big bandov, je sodeloval še Hollandov Rhythm and Blues Orchestra.

Pevca so dvakrat sprejeli tudi v Dvorano slavnih rock'n'rolla, najprej zaradi njegove samostojne kariere, kasneje kot člana skupine The Faces. Leta 1993 je za dosežke na glasbenem področju prejel nagrado brit, leta 2005 grammyja za album The Great American Songbook Volume III. Stewart, oče osmih otrok, je leta 2012 tudi izdal avtobiografijo z naslovom Rod: Avtobiografija.

Pevca so dvakrat sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Foto: Guliverimage

Po besedah Richarda Houghtona, avtorja knjige Tell Everyone: A People's History of the Faces, ima Stewart "verjetno najbolj značilen glas v rock glasbi". Houghton ocenjuje tudi, da Stewart "obožuje soj žarometov in bo pel do svojega poslednjega dne".

V okviru svoje trenutne turneje One Last Time (Še zadnjič) je Stewart maja lani nastopil v slovenski prestolnici. V letošnjem letu ga bo turneja popeljala še po ZDA in Evropi. Med drugim bo na milanskem stadionu Unipol Forum nastopil 10. maja, konec junija bo kot legenda stopil še na oder znamenitega angleškega glasbenega festivala Glastonbury.

