Z računa Usaina Bolta naj bi izginilo več milijonov dolarjev

Od leta 2017 tekmovalno upokojeni jamajški sprinterski zvezdnik Usain Bolt se je znašel v težavah. Jamajške finančne oblasti so sprožile preiskavo v podjetju, ki razpolaga z naložbami osemkratnega olimpijskega prvaka na sprinterskih stezah, potem ko so poročali, da je morda izgubil več milijonov evrov zaradi velike goljufije, je poročala AFP.

Iz jamajške komisije za finančne storitve (FSC) so v izjavi zapisali, da nad poslovanjem družbe Stocks and Securities Limited (SSL) opravljajo "okrepljen nadzor", medtem ko izvajajo finančno preiskavo.

Iz omenjene komisije so sporočili, da bodo med postopkom nadzora dobili "popoln vpogled v celovitost transakcij, ki se izvajajo, vključno s pretokom sredstev in vrednostnimi papirji v družbo in iz nje".

Boltov menedžer Nugent Walker je za časnik Jamaica Gleaner povedal, da ima upokojeni sprinter, eden največjih športnikov vseh časov, v podjetju že več kot desetletje svoje finančne naložbe.

"Sprejeti so bili vsi ustrezni koraki, da bi temu prišli do dna," je za časnik povedal Walker in dejal, da je športnik v sredo opazil neskladja na svojem računu.

Časnik je poročal, da naj bi z Boltovega računa izginilo več milijonov dolarjev.

Njegova svetovna rekorda še nedotakljiva

"Leteča strela", Bolt, je veljal oziroma še vedno velja za najhitrejšega Zemljana, ki je do svetovne slave prišel leta 2008 v Pekingu, ko je postal prvi po Carlu Lewisu 1984, ki je zmagal tako na 100 kot 200 m.

Nato je v Londonu 2012 postal prvi v zgodovini, ki je ponovil dvojček, najboljši pa je bil še tretjič zaporedoma na igrah v Riu. Karizmatični Jamajčan je v Pekingu dosegel svetovna rekorda tako na 100 (9,58) kot 200 (19,19) metrov, ki ju še do danes ni nihče izboljšal.

Obenem je popeljal Jamajko tudi do treh zaporednih olimpijskih zmag na 4x100 m, vendar je leta 2017 kvartet ostal brez zlata 2008, ker so njegovemu reprezentančnemu kolegu Nesti Carterju dokazali zlorabo prepovedanih poživil. Istega leta se je Bolt tudi upokojil z rekordnimi osmimi olimpijskimi in 11 svetovnimi naslovi v sprintu.

