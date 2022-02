Na Kitajskem oči uprte v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski športniki in športnice pridno zbirajo odličja na olimpijskih igrah v Pekingu.

Slovenski športniki in športnice pridno zbirajo odličja na olimpijskih igrah v Pekingu. Foto: Vid Ponikvar

Slovenske športnice in športniki navdušujejo na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Trenutna bera je šest medalj, kar uvršča našo državo med svetovne velesile v zimskih športih, če gledamo po številu osvojenih medalj na število prebivalcev. Prav danes se odpira možnost, da se nadgradi rekordni Soči po številu osvojenih zlatih medalj.

Že ničkolikokrat smo se lahko prepričali, da naša majhna kokoška nese zlata jajca. Nič drugače ni na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, na katerih so slovenske športnice in športniki za zdaj osvojili šest odličij. Dve zlati sta iz skakalnih vrst. Urša Bogataj je postala kraljica na posamični tekmi na srednji skakalnici, zasedba Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc pa je na tekmi mešanih ekip obogatila zlato bero na število dve.

Urša Bogataj je slovenska junakinja na igrah v Pekingu. V Slovenijo je prinesla dve zlati medalji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do srebra sta se dokopala veleslalomista – Tim Mastnak v deskanju na snegu, Žan Kranjec v alpskem smučanju. Bron sta v domovino že prinesli Nika Križnar v smučarskih skokih in Gloria Kotnik v deskanju na snegu v disciplini paralelni veleslalom.

Najuspešnejše zimske olimpijske igre za Slovenijo

Druga za Norveško po številu osvojenih medalj na prebivalca

Ob pogledu v zgodovino kaj hitro vidimo, da so to za zdaj druge najbolj rodovitne zimske olimpijske igre za našo državo. Le v Sočiju je bilo število medalj večje, in sicer osem. Manevrskega prostora je še nekaj, že danes na ekipni tekmi v smučarskih skokih.

Tina Maze je v Sočiju prismučala do dveh zlatih medalj. Foto: Reuters

Ne glede na vse pa je že zdaj Slovenija velesila v zimskih športih, če gledamo število osvojenih medalj na število prebivalcev. Naša država vzbuja na Kitajskem veliko pozornosti in zanimanja. Zaseda namreč drugo mesto za Norveško. Slednja je zbrala največ medalj med vsemi. Številka se je do konca nedeljskega tekmovalnega dne zaustavila pri 21 medaljah, kar znaša eno odličje na 258 tisoč prebivalcev, medtem ko ima Slovenija eno na 346 tisoč prebivalcev. Naslednja Avstrija je zbrala 14 medalj, kar znaša medaljo na 643 tisoč prebivalcev.

Bi lahko danes po zlatu padel Soči?

Za zdaj so bile s slovenskega zornega kota uspešnejše le igre v Sočiju. V Rusiji je Slovenija osvojila medaljo na 257 tisoč prebivalcev. Spet so bili pred nami le Norvežani.

Slovenski skakalci so danes v igri za novo odličje. Foto: Reuters

A so še vedno odprta vrata, da bodo igre pod petimi krogi v Pekingu najuspešnejše, kar zadeva osvajanje zlatih medalj. V Sočiju se je pod dve podpisala Tina Maze, na Kitajskem pa se odpira priložnost, da se število poveča na tri, saj imajo danes slovenski skakalci ob 12. uri na ekipni tekmi lepo priložnost, da spišejo novo posebno poglavje v zgodovini.