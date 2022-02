Olajšanje za Italijo: Goggia bo branila zlato iz Pjongčanga!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Od Sofie sem prejel video posnetek. Pripravljena je za vrnitev na veliko sceno. Pošiljam ji velik objem. Prepričan sem, da bo dala vse od sebe. Čakamo te Sofy," je v zvezi z Goggio dejal Giovanno Malago.

Devetindvajsetletna Italijanka si je poškodovala koleno na januarski tekmi za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo, po intenzivni rehabilitaciji - zaradi nje se tudi ni udeležila današnjega odprtja iger, namesto nje je italijansko zastavo v Ptičjem gnezdu vihtela deskarka Michela Moioli - pa bo nared za smukaško preizkušnjo, ki bo na sporedu 15. februarja.

Goggia je bila do poškodbe v izjemni formi. V kanadskem Lake Louisu je slavila na obeh smukaških preizkušnjah, v tej disciplini je bila najboljša tudi francoskem Val d'Iseru in Cortini d'Ampezzo. V superveleslalomu je slavila v Lake Louisu in Val d'Iseru, v St. Moritzu pa je bila druga.

